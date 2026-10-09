🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    20 Milliarden Dollar weniger?

    1141 Aufrufe 1141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nvidia, Oracle, CoreWeave: Diese OpenAI-Umsatzzahl löst einen KI-Kursrutsch aus

    OpenAI wächst offenbar langsamer als gedacht. Der ChatGPT-Entwickler meldet rund 50 Milliarden US-Dollar annualisierten Umsatz, was unter den bisher genannten 68 Milliarden ist. Eine neue Berechnungsweise sei der Grund.

    20 Milliarden Dollar weniger? - Nvidia, Oracle, CoreWeave: Diese OpenAI-Umsatzzahl löst einen KI-Kursrutsch aus
    Foto: Richard Drew - AP

    Eine neue Umsatzangabe von OpenAI belastet die KI-Favoriten an der Börse. So verloren Nvidia am Donnerstag drei Prozent, Oracle fast sechs Prozent und CoreWeave nahezu acht Prozent. AMD und Broadcom gaben jeweils vier Prozent nach. Intel büßte fünf Prozent ein und Super Micro Computer fast fünf Prozent.

    Auslöser war die Mitteilung von OpenAI an die Investoren, dass das Unternehmen Ende September einen auf ein Jahr hochgerechneten Umsatz von rund 50 Milliarden US-Dollar erreicht habe. CNBC bestätigte diese Zahl. Ende des vergangenen Monats waren jedoch noch 68 Milliarden US-Dollar genannt worden.

    Hinter der Differenz steckt ein entscheidendes Detail: Nach Angaben einer mit der Sache vertrauten Person enthält die höhere Zahl auch die Bruttoumsätze von OpenAIs Partnern. Damit lässt sich das Unternehmen direkter mit dem Konkurrenten Anthropic vergleichen. Der annualisierte Umsatz beschreibt das auf zwölf Monate hochgerechnete Umsatztempo.

    OpenAI legte den Investoren zugleich starke Wachstumszahlen vor. Im dritten Quartal stieg der annualisierte Gesamtumsatz um 77 Prozent. Im Geschäft mit Unternehmen betrug das Wachstum sogar 107 Prozent.

    OpenAI steht unter Druck, seine Bewertung von 852 Milliarden US-Dollar zu rechtfertigen. Im Juni reichte das Unternehmen seinen Börsenprospekt vertraulich bei den Aufsichtsbehörden ein. Das Management peilt einen Börsengang im Jahr 2027 an.

    Parallel dazu führt OpenAI erste Gespräche über eine weitere Finanzierungsrunde. Laut einem früheren CNBC-Bericht könnten dabei rund 30 Milliarden US-Dollar zusammenkommen. Diese Summe kann sich noch ändern, da ein finales Eckpunktepapier noch nicht vorliegt. Bereits im März hatte OpenAI 122 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Finanzchefin Sarah Friar betonte zuletzt, das Unternehmen sei weiterhin sehr gut kapitalisiert.

    Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbstEröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X
    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    20 Milliarden Dollar weniger? Nvidia, Oracle, CoreWeave: Diese OpenAI-Umsatzzahl löst einen KI-Kursrutsch aus OpenAI wächst offenbar langsamer als gedacht. Der ChatGPT-Entwickler meldet rund 50 Milliarden US-Dollar annualisierten Umsatz, was unter den bisher genannten 68 Milliarden ist. Eine neue Berechnungsweise sei der Grund.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     