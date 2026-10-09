Nvidia, Oracle, CoreWeave: Diese OpenAI-Umsatzzahl löst einen KI-Kursrutsch aus

Eine neue Umsatzangabe von OpenAI belastet die KI-Favoriten an der Börse. So verloren Nvidia am Donnerstag drei Prozent, Oracle fast sechs Prozent und CoreWeave nahezu acht Prozent. AMD und Broadcom gaben jeweils vier Prozent nach. Intel büßte fünf Prozent ein und Super Micro Computer fast fünf Prozent.



Auslöser war die Mitteilung von OpenAI an die Investoren, dass das Unternehmen Ende September einen auf ein Jahr hochgerechneten Umsatz von rund 50 Milliarden US-Dollar erreicht habe. CNBC bestätigte diese Zahl. Ende des vergangenen Monats waren jedoch noch 68 Milliarden US-Dollar genannt worden.



Hinter der Differenz steckt ein entscheidendes Detail: Nach Angaben einer mit der Sache vertrauten Person enthält die höhere Zahl auch die Bruttoumsätze von OpenAIs Partnern. Damit lässt sich das Unternehmen direkter mit dem Konkurrenten Anthropic vergleichen. Der annualisierte Umsatz beschreibt das auf zwölf Monate hochgerechnete Umsatztempo.



OpenAI legte den Investoren zugleich starke Wachstumszahlen vor. Im dritten Quartal stieg der annualisierte Gesamtumsatz um 77 Prozent. Im Geschäft mit Unternehmen betrug das Wachstum sogar 107 Prozent.



OpenAI steht unter Druck, seine Bewertung von 852 Milliarden US-Dollar zu rechtfertigen. Im Juni reichte das Unternehmen seinen Börsenprospekt vertraulich bei den Aufsichtsbehörden ein. Das Management peilt einen Börsengang im Jahr 2027 an.



Parallel dazu führt OpenAI erste Gespräche über eine weitere Finanzierungsrunde. Laut einem früheren CNBC-Bericht könnten dabei rund 30 Milliarden US-Dollar zusammenkommen. Diese Summe kann sich noch ändern, da ein finales Eckpunktepapier noch nicht vorliegt. Bereits im März hatte OpenAI 122 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Finanzchefin Sarah Friar betonte zuletzt, das Unternehmen sei weiterhin sehr gut kapitalisiert.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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