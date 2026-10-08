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    Intel Corporation

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    Realwirtschaftlicher Ausblick bessert sich!

    Ein Medienbericht über eine fortgesetzte Beteiligung von Intel an Elon Musks Chip-Projekt Terafab stützt die Aktien des US-Chipherstellers. Laut CEO Lip-Bu Tan werde Intel weiter an dem Projekt mitarbeiten. Zuvor hatte Musk erklärt, der taiwanische Chipfertiger TSMC werde den geplanten Terafab-Komplex nicht betreiben. Terafab ist eine von Musk geplante Fabrik zur Herstellung von Chips für Künstliche Intelligenz (KI) für den Autobauer Tesla und das Raumfahrtunternehmen SpaceX. Realistisch könnte der Umsatzanteil Intels rund 4 bis 5 Milliarden US-Dollar sein. Ein Terafab-Umsatz von beispielsweise 4 Milliarden US-Dollar jährlich würde damit ungefähr 36 % des heutigen Intel-Foundry-Umsatzes entsprechen. Das wäre strategisch erheblich.

    Zum Chart

    Trotz des jüngsten Kursrückgangs lagen die Intel-Aktien am gestrigen Donnerstag für das Jahr 2026 weiterhin rund 199 Prozent im Plus. Seit dem Frühjahr 2025 hat sich ihr Wert zudem auf mehr als das Fünffache erhöht. Mitte September 2025 entstand eine Kurslücke (Gap) nach oben, wodurch die obere Begrenzung der zuvor etablierten Seitwärtsbewegung bei 25,82 US-Dollar überwunden wurde. Ausschlaggebend für diese Entwicklung waren Beteiligungen von Nvidia sowie der US-Regierung. Infolgedessen ist der Kurs zwischen dem 14. August 2025 und dem gestrigen Donnerstag um mehr als 405 Prozent gestiegen. Derzeit stabilisiert sich der Kurs nach einer Korrektur auf dem Niveau von 109,35 US-Dollar. Durch den aktuellen Halbleiterboom wurden die Prognosen nach oben korrigiert. Aus fundamentaler Sicht können die erwarteten Bilanzgewinne für die Jahre 2026/27 und 2027/28 jedoch noch nicht mit den Ergebnissen aus den Jahren 2016 bis 2023 mithalten. Die Marktteilnehmer gehen anhand ihrer Bewertung davon aus, dass Intel wieder zu alter Stärke zurückfinden könnte, was das aktuelle Kursniveau rechtfertigt. Zudem könnte der strategische Vorteil eigener Produktionsanlagen außerhalb Taiwans bei einem möglichen Konflikt zwischen Taiwan und China eine Rolle spielen. Diese Situation würde dem aktuellen Marktführer TSMC deutlichen Schaden zufügen.

    Intel Corporation (Tageschart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 126,71 // 142,35 US-Dollar
    Unterstützungen: 82,89 // 69,81 US-Dollar

    Fazit

    Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie der Intel Corporation bis auf 131,01 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JY7RZJ) überproportional mit einem Omega von 2,96 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 66 % und dem Ziel bei 131,01 US-Dollar (2,19 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 09.11.2027 eine Rendite von rund 58 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 96,81 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 43 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,33 zu 1, wenn bei 96,81 US-Dollar (0,79 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

    Fazit

    Strategie für steigende Kurse
    WKN: JY7RZJ Typ: Call-Optionsschein
    akt. Kurs: 1,26 – 1,27 Euro Emittent: JP Morgan
    Basispreis: 140,00 US-Dollar Basiswert: Intel Corporation
    akt. Kurs Basiswert: 109,35 US-Dollar
    Laufzeit: 17.06.2027 Kursziel: 2,19 Euro
    Omega: 2,96 Kurschance: + 58 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Quelle: JP Morgan

    Interessenkonflikt

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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