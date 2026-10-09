Die India Mental Health Alliance (IMHA) setzt sich dafür ein, dass die Erfahrungen der Betroffenen eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der psychischen Gesundheitsversorgung, der Entwicklung von Dienstleistungen und der Politik spielen.

NEU-DELHI, 9. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Anlässlich des Weltgesundheitstages für psychische Gesundheit (10. Oktober) bekräftigt die India Mental Health Alliance (IMHA), ein sektorübergreifendes Netzwerk aus 400 Organisationen aus 30 indischen Bundesstaaten, ihr Engagement dafür, Lebenserfahrungen als Fachwissen anzuerkennen und sicherzustellen, dass die Stimmen von Menschen und schutzbedürftigen Gemeinschaften, die psychische Probleme erlebt haben, im Mittelpunkt der Gestaltung und Umsetzung der Versorgung stehen.

IMHA wurde in der Überzeugung gegründet, dass die psychische Gesundheit eine gemeinsame Entwicklungspriorität für die Nation darstellt und der Aufbau eines starken Versorgungssystems kollektive Verantwortung erfordert. In den vergangenen zwei Jahren hat die IMHA mit 3.380 Fachkräften im Bereich der psychischen Gesundheit in über 135 Städten zusammengearbeitet und ihre Mitgliedsorganisationen dazu mobilisiert, gemeinsame Kapazitäten aufzubauen, den Wissensaustausch zu ermöglichen und die Expertise aus eigener Erfahrung in die Gestaltung und Praxis der Versorgung einzubinden.

„Diese Lebenserfahrungen bieten eine wichtige Wissensquelle darüber, wie die psychische Gesundheitsversorgung in der Praxis aussieht, d. h. wie Menschen die Angebote wahrnehmen, sich im System zurechtfinden und innerhalb ihrer sozialen und kulturellen Kontexte in ganz Indien Unterstützung suchen. Die IMHA ist der Ansicht, dass die Verbindung von klinischem Fachwissen mit Erfahrungswissen und praxisorientiertem Wissen unerlässlich ist, um ein Ökosystem der psychischen Gesundheit zu schaffen, das gerechter und kontextbezogener ist und besser auf die vielfältigen Bedürfnisse der Menschen eingeht", sagte Dr. Kavita Arora, Kinder- und Jugendpsychiaterin und Gründungsmitglied der IMHA, im Rahmen der Veranstaltung.

Im Rahmen dieses Engagements baut das IMHA einen gemeinsam kuratierten und kooperativen Wissenshub auf, um Wissen aus vielfältigen Quellen und in unterschiedlichen Formen zugänglich zu machen, z. B. Erkenntnisse von Fachleuten, Erfahrungen aus der Praxis, klinisches und lebensnahes Fachwissen sowie akademische Forschung, die auf lokalen Kontexten basiert.

Im Rahmen seiner umfassenden Bemühungen, Lebenserfahrungen als Fachwissen zu stärken und zu etablieren, präsentiert IMHA stolz Indiens erste Anthologie mit Erfahrungsberichten von elf weiblichen Führungskräften aus verschiedenen Bereichen: „ ' Homecoming:" „Psychische Gesundheit: Wege zu Resilienz, Heilung und Ganzheitlichkeit". Dieses bewegende Buch versammelt Erfahrungsberichte von Frauen aus städtischen Gebieten Indiens, die mit schweren psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben, darunter Depressionen, komplexe posttraumatische Belastungsstörungen, der Verlust eines Angehörigen durch Suizid, generationenübergreifende Traumata, Angststörungen und Zwangsstörungen. Indem sie ihre Erfahrungen teilen, regen sie uns dazu an, darüber nachzudenken, wie Familien, Gemeinschaften, Arbeitsstätten und Fachkräfte im Gesundheitswesen psychische Erkrankungen verstehen und darauf reagieren. Link zum Kurzfilm | Link zum Buch

Über die India Mental Health Alliance (IMHA)

Die India Mental Health Alliance (IMHA) ist eine gemeinnützige Organisation gemäß Abschnitt 8, die Ende 2023 als Partnerschaft zwischen Vasvi und Ashish Bharat Ram, Amaha Health, und , Children First,ins Leben gerufen wurde. IMHA ist ein sektorübergreifendes nationales Bündnis, das sich für die Stärkung des indischen Ökosystems der psychischen Gesundheit einsetzt, indem es Akteure zusammenbringt, Kapazitäten aufbaut und die Zusammenarbeit in großem Maßstab fördert. Zu seinen Mitgliedern zählen 400 Organisationen aus 30 indischen Bundesstaaten, die die Bereiche Gesundheit, Gleichstellung, Lebensgrundlagen, Klima und Bildung vertreten. Im Mittelpunkt stehen der Kapazitätsaufbau für gemeindenahe Organisationen, Einrichtungen des Gesundheits- und Bildungswesens sowie für einzelne Fachkräfte im Bereich der psychischen Gesundheit durch kanalenübergreifende Initiativen zum Wissensaustausch und Lernen. Mit seiner Arbeit verfolgt das IMHA das Ziel, die psychische Gesundheit als nationale Entwicklungspriorität zu verankern, die Qualität der Versorgung zu verbessern, die Expertise aus eigener Erfahrung (Lived Experience Expertise, LEE) in die Gestaltung und Praxis der Versorgung einzubinden sowie langfristiges, zweckgebundenes Kapital für das indische Ökosystem der psychischen Gesundheit zu mobilisieren.

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