BERNSTEIN RESEARCH stuft Argenx auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Argenx von 986 auf 955 Euro gesenk, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Flop einer Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Efgartigimod Sc zur Behandlung des Sjögren-Syndroms ändert nichts an der optimistischen Einschätzung des Pharmakonzerns durch Justin Smith. Das schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er passte das Kursziel zwar an das Scheitern der Studie an, sieht aber keinen Grund für Zweifel an der Medikamenten-Pipeline des Unternehmens./mis/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 738,6EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Justin Smith

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 955

Kursziel alt: 986

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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