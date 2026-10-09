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    Kein Ende der Talfahrt

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    Porsche verkauft weniger Autos

    Für Sie zusammengefasst
    • Porsche meldet weltweit 16 Prozent weniger Verkäufe
    • China-Absatz sinkt um 33, Nordamerika um 13 Prozent
    • Umbau setzt auf Exklusivität und geringere Kosten
    Kein Ende der Talfahrt - Porsche verkauft weniger Autos
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STUTTGART (dpa-AFX) - Der kriselnde Sportwagenbauer Porsche meldet wegen der schwierigen Lage auf den wichtigen Märkten in China und in Nordamerika erneut einen Absatzrückgang. In den ersten neun Monaten verkaufte das Unternehmen weltweit 178.532 Fahrzeuge, wie die VW -Tochter am Freitag in Stuttgart mitteilte. Das war ein Rückgang um 16 Prozent.

    Rabattaktionen sieht der Autobauer kritisch. "In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld verfolgt das Unternehmen konsequent seine wertorientierte Absatzsteuerung und setzt auf eine ausgewogene Balance zwischen Angebot und Nachfrage."

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    Einer der Gründe für die Kaufzurückhaltung in der Volksrepublik ist, dass das Geld bei wohlhabenden Chinesen wegen der Immobilienkrise im Land nicht mehr so locker sitzt. Dort verbuchte Porsche in den ersten neun Monaten ein Minus von 33 Prozent auf 21.493 Fahrzeuge. Es werde auf die langfristige Entwicklung der Marke gesetzt anstatt auf kurzfristige Volumenziele.

    In Nordamerika betrug das Minus 13 Prozent. Hier lieferte das Unternehmen 56.088 Autos aus. Dies sei vor allem durch das Aus der Verbrennervarianten von Boxster und Cayman bedingt, die es künftig nur noch mit Elektroantrieb geben wird. In Europa gingen die Auslieferungen um 11 Prozent auf 44.949 Sport- und Geländewagen zurück und in Deutschland um 7 Prozent auf 20.954 Autos.

    Ein Klassiker legt deutlich zu

    Bei den weltweit verkauften Modellreihen lag der Cayenne weiterhin an der Spitze: Sein Absatz sank um 2 Prozent auf 59.586 Fahrzeuge. Seit dem Sommer ist die vollelektrische Variante am Markt. Von ihm seien schon 7.002 Fahrzeuge auf den Markt gekommen, hieß es.

    Der Sportwagen 911 legte um 12 Prozent auf 42.217 Autos zu. Von der Baureihe Macan wurden 51.025 Fahrzeuge ausgeliefert - ein Minus von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Davon entfallen 23.029 Einheiten auf die Elektrovariante. Der Macan mit Verbrennungsmotor wurde noch 27.996 Mal ausgeliefert. Seit Sommer 2026 läuft das Modell nicht mehr vom Band.

    Neuer Vorstandschef baut Porsche um

    Der neue Porsche-Chef Michael Leiters baut die VW-Tochter gerade deutlich um. Der Plan, der "Sportwagenschmiede '35" heißt, setzt auf mehr Exklusivität, neue Modelle und höhere Erträge - aber auch auf harte Einschnitte bei Kosten, Organisation und Belegschaft.

    In den vergangenen Jahren war der Sportwagenbauer stark gewachsen - und will sich nun angesichts der sinkenden Absatzzahlen unabhängiger von hohen Stückzahlen machen. Die Gewinnschwelle soll künftig bei weniger als 200.000 verkauften Fahrzeugen liegen. Zuletzt seien viele Teile des Konzerns eher auf die Produktion von 350.000 Autos ausgelegt gewesen, sagte Leiters kürzlich. In der Porsche-Heimat fallen insgesamt rund 9.000 Stellen weg. Hinzu kommen Abbauprogramme im Leipziger Werk und bei Tochterunternehmen./jwe/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 66,96 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +8,60 %/+78,52 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den schwachen VW-Vorzugsaktienkurs und mögliche Einstiegsgelegenheiten. Einige erwarten Kurse unter 60 bis 50 Euro und einen Dividendenausfall, andere setzen auf Erholung und weitere Gewinne 2026. Das mittlere Analystenkursziel von 112,70 Euro wird skeptisch gesehen. Diskutiert werden der Umbau zur Elektromobilität, Investitionen und mögliche Lockerungen beim Verbrenner-Aus, deren positiver Kurseffekt laut einem Beitrag bereits nachlässt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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