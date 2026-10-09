Kein Ende der Talfahrt
Porsche verkauft weniger Autos
- Porsche meldet weltweit 16 Prozent weniger Verkäufe
- China-Absatz sinkt um 33, Nordamerika um 13 Prozent
- Umbau setzt auf Exklusivität und geringere Kosten
STUTTGART (dpa-AFX) - Der kriselnde Sportwagenbauer Porsche meldet wegen der schwierigen Lage auf den wichtigen Märkten in China und in Nordamerika erneut einen Absatzrückgang. In den ersten neun Monaten verkaufte das Unternehmen weltweit 178.532 Fahrzeuge, wie die VW -Tochter am Freitag in Stuttgart mitteilte. Das war ein Rückgang um 16 Prozent.
Rabattaktionen sieht der Autobauer kritisch. "In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld verfolgt das Unternehmen konsequent seine wertorientierte Absatzsteuerung und setzt auf eine ausgewogene Balance zwischen Angebot und Nachfrage."
Einer der Gründe für die Kaufzurückhaltung in der Volksrepublik ist, dass das Geld bei wohlhabenden Chinesen wegen der Immobilienkrise im Land nicht mehr so locker sitzt. Dort verbuchte Porsche in den ersten neun Monaten ein Minus von 33 Prozent auf 21.493 Fahrzeuge. Es werde auf die langfristige Entwicklung der Marke gesetzt anstatt auf kurzfristige Volumenziele.
In Nordamerika betrug das Minus 13 Prozent. Hier lieferte das Unternehmen 56.088 Autos aus. Dies sei vor allem durch das Aus der Verbrennervarianten von Boxster und Cayman bedingt, die es künftig nur noch mit Elektroantrieb geben wird. In Europa gingen die Auslieferungen um 11 Prozent auf 44.949 Sport- und Geländewagen zurück und in Deutschland um 7 Prozent auf 20.954 Autos.
Ein Klassiker legt deutlich zu
Bei den weltweit verkauften Modellreihen lag der Cayenne weiterhin an der Spitze: Sein Absatz sank um 2 Prozent auf 59.586 Fahrzeuge. Seit dem Sommer ist die vollelektrische Variante am Markt. Von ihm seien schon 7.002 Fahrzeuge auf den Markt gekommen, hieß es.
Der Sportwagen 911 legte um 12 Prozent auf 42.217 Autos zu. Von der Baureihe Macan wurden 51.025 Fahrzeuge ausgeliefert - ein Minus von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Davon entfallen 23.029 Einheiten auf die Elektrovariante. Der Macan mit Verbrennungsmotor wurde noch 27.996 Mal ausgeliefert. Seit Sommer 2026 läuft das Modell nicht mehr vom Band.
Neuer Vorstandschef baut Porsche um
Der neue Porsche-Chef Michael Leiters baut die VW-Tochter gerade deutlich um. Der Plan, der "Sportwagenschmiede '35" heißt, setzt auf mehr Exklusivität, neue Modelle und höhere Erträge - aber auch auf harte Einschnitte bei Kosten, Organisation und Belegschaft.
In den vergangenen Jahren war der Sportwagenbauer stark gewachsen - und will sich nun angesichts der sinkenden Absatzzahlen unabhängiger von hohen Stückzahlen machen. Die Gewinnschwelle soll künftig bei weniger als 200.000 verkauften Fahrzeugen liegen. Zuletzt seien viele Teile des Konzerns eher auf die Produktion von 350.000 Autos ausgelegt gewesen, sagte Leiters kürzlich. In der Porsche-Heimat fallen insgesamt rund 9.000 Stellen weg. Hinzu kommen Abbauprogramme im Leipziger Werk und bei Tochterunternehmen./jwe/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 66,96 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +8,60 %/+78,52 % bedeutet.
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BörsenVeteran:
Aha, der nächste selbsternannte „Experte“, der das Ende des Abends ausruft und fantastische Kursziele von 25 bis 30 Euro aus der Mottenkiste von vor 20 Jahren hervorkramt.
Wenn man deine Polemik liest, könnte man meinen, Volkswagen bestünde nur noch aus einer leeren Hülle und einer Kantine mit Currywurst. Rechnen wir deine steile These doch mal kurz nach:
1. Die Summe der Einzelteile (SOTP) zerstört deine 25-Euro-Fantasie:
- Lamborghini: Würde als eigenständige Luxusmarke an der Börse locker mit 15.000 bis 20.000 Millionen Euro bewertet werden.
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- Bentley, Audi & Ducati: Zusammen ein profitabler Premium-Klotz im Wert von weiteren 25.000 bis 30.000 Millionen Euro.
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- Porsche AG (P911): An der die Konzernmutter gigantische Mehrheitsanteile hält – Wert allein dieser Beteiligung: zig Milliarden.
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- Dazu kommen TRATON (LKW-Sparte), die Finanzdienstleistungen (VW Financial Services) mit Milliarden-Cashflows und das weltweite Produktionsnetzwerk.
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Bei deinem vorhergesagten Kurskorridor von 25 bis 30 Euro würde die gesamte Volkswagen AG an der Börse mit lächerlichen 12 bis 15 Milliarden Euro bewertet. Das würde bedeuten, dass man den gesamten VW-Konzern geschenkt bekommt, wenn man nur Lamborghini und Audi zum fairen Marktwert kauft! Merkst du selbst, wie absurd deine Rechnung ist du Träumer?
2. Wenn du dir so sicher bist: Geh All-In Short!
Du schreibst hier mit einer Selbstgefälligkeit, als hättest du die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wenn der Boden angeblich erst bei 25 Euro liegt und wir aktuell bei knapp 68 Euro stehen, hättest du hier die Chance deines Lebens: Nimm all dein Erspartes, verpfände dein Haus, geh mit maximalem Hebel SHORT und verkaufe bei 25 Euro! Du müsstest doch in Kürze Steinreich werden!
Aber komischerweise tun das Typen wie du nie. Im Forum große Reden schwingen und den Untergang beschwören ist halt kostenlos – echtes Kapital gegen die Substanzwerte eines Weltkonzerns zu wetten, erfordert Mut und Verstand.
3. Zyklen und Kapitulation:
Niemand bestreitet die strukturellen Probleme in Wolfsburg, die Bürokratie oder den Reformbedarf bei den Arbeitszeiten. Aber dass Oliver Blume und der Vorstand genau JETZT die Verträge und die 35-Stunden-Woche angreifen, zeigt doch, dass der Sanierungsdruck endlich exekutiert wird.
Wer bei historischen Panik-Tiefs und KGV-Bewertungen unter 4 von „Insolvenz“ und „25 Euro“ träumt, versteht den Unterschied zwischen einer operativen Krise und einer bilanziellen Überschuldung nicht.
Wir sprechen uns wieder, wenn der Zyklus dreht und du deinen Short-Krediten hinterherrennst.