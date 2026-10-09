BERENBERG stuft Porsche AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Sportwagenbauer habe auf seinem Kapitalmarkttag glaubwürdige mittelfristige Ziele ausgegeben, doch auf kurze Sicht erscheine die Bewertung hoch, schrieb Romain Gourvil in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 41,72EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Romain Gourvil

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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