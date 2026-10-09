Zahl der Unternehmenspleiten steigt weiter

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland sind im Juli so viele Unternehmenspleiten amtlich registriert worden wie seit 13 Jahren nicht mehr in einem einzelnen Monat. 2373 Fälle bedeuteten eine Steigerung um 8,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Damit setzt sich die Entwicklung aus dem ersten Halbjahr fort. Einen höheren Monatswert hatte es zuletzt im Juli 2013 mit 2.459 Fällen gegeben.

Die Insolvenzen werden erst gezählt, wenn das zuständige Insolvenzgericht eine erste Entscheidung gefällt hat. In der Regel seien die Anträge annähernd drei Monate vorher gestellt worden, erläuterten die Statistiker.