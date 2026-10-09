ANALYSE-FLASH
RBC hebt Heidelberg Materials auf 'Outperform' - Ziel gesenkt
- RBC senkt Heidelberg-Kursziel auf 211 Euro
- Preise hielten kaum mit der Kosteninflation Schritt
- Heidelberg zählt bei Codling zu den Top-Werten
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 217 auf 211 Euro gesenkt, die Aktie aber von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Im für die Baustoffhersteller schwierigen dritten Quartal hätten die Preise Mühe gehabt, mit der Kosteninflation Schritt zu halten, schrieb Anthony Codling in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dazu hätten die Auswirkungen der geopolitischen Unsicherheit auf die Nachfrage die Hoffnungen auf eine Erholung im Wohnungsbau gedämpft und die Wetterverhältnisse zusätzlich belastet. Einige Unternehmen hätten sich indes besser geschlagen als andere. Die hochgestufte Heidelberg-Materials-Aktie zählt Codling neben CRH und Kingspan zu seinen Top-Werten./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:43 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 143,8 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 239,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 286,00EUR was eine Bandbreite von +46,04 %/+98,89 % bedeutet.
Analyst:
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Habe den Trade heute abgebrochen. Kleiner Verlust ist besser als Monate totes Geld. Wenn sich die Leerverkäufer ausgetobt haben, überlege ich nochmal neu ob es sich lohnt hier Long zu gehen. Egal was die Analysten der Banken sagen. Solange die Leerverkäufer ihr Ziel nicht erreicht haben wird das nichts.
Hi ganz interessant was Du da schreibst, ist für mich ein glatter Kontraindikator
Das mag alles richtig sein, was die Deutsche, JP Morgan und Jefferies hier von sich geben. Auch die Fundamentaldaten mögen tatsächlich gut sein. Was nutzt das alles wenn einer der Großaktionäre und Aufsichtsrat 600000 Anteile verleiht und die Aktie erstmal zum Abschuss frei gibt.