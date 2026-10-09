RBC hebt Heidelberg Materials auf 'Outperform' - Ziel gesenkt

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 143,8 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 239,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 286,00EUR was eine Bandbreite von +46,04 %/+98,89 % bedeutet.