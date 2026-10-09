Amazon-Bonus-Zertifikat mit 21%-Chance und 28% Sicherheitspuffer

Wegen der durchwegs positiven Perspektiven des nahezu weltweit agierenden Online-Versandhändlers bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 365 USD (JP Morgan) ihre Kaufempfehlungen für die Amazon-Aktie.

Mit der Amazon-Aktie konnten in den vergangenen Jahren vor allem mittel- bis langfristig agierende Anleger trotz teilweise kräftiger Kurskorrekturen erhebliche Kursgewinne für sich verbuchen. Nachdem die Aktie am 4. August 2026 nach der Veröffentlichung sehr guter Quartalszahlen einen Kurssprung auf ein neues Allzeithoch bei 287,16 USD vollführte, gab der Wert in den vergangenen Wochen auf sein aktuelles Niveau bei 255,80 USD nach.

Anlage-Idee: Für Anleger, die eine Investition in die als „leicht überbewertet“ eingestufte Amazon-Aktie in Erwägung ziehen, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap interessant sein. Mit solchen Produkten können Anleger mit einem hohen Sicherheitspolster zu Jahresbruttorenditen im zweistelligen Prozentbereich gelangen.

Abgesehen von Dividendenzahlungen, wird der direkte Kauf der Amazon-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg für positive Rendite sorgen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen äußerst interessanten Jahresrenditen erwirtschaften.

Die Funktionsweise: Wenn die Amazon-Aktie bis zum Bewertungstag des währungsgesicherten Zertifikates (1 USD gleich 1 Euro) niemals die Barriere bei 185 USD berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24. Dezember 2027 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 300 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das Société Générale-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000FG8Q7L6) auf die Amazon-Aktie verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 300 USD, der wegen der Währungssicherung 300 Euro entspricht. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 17. Dezember 2027, aktivierte Barriere befindet sich bei 185 USD. Beim Amazon-Kurs von 255,80 USD konnten Anleger das Zertifikat mit 248,76 Euro kaufen.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 248,76 Euro zu bekommen ist, ermöglicht es bis zum Dezember 2027 einen Bruttoertrag von 20,60 Prozent (gleich 17 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 27,68 Prozent auf 185 USD oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Amazon-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 185 USD und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit dem am 17. Dezember 2027 festgestellten Schlusskurs der Amazon-Aktie zurückbezahlt. Wird dieser Schlusskurs unterhalb von 248,76 USD gebildet, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Amazon-Aktien oder von Anlageprodukten auf Amazon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.