Salzgitter - Aktie schießt in die Höhe +7,34 % - 09.10.2026

Es geht bergauf für Salzgitter: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +7,34 % und steht bei 47,37€. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,07 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salzgitter Aktie. Nach einem Plus von +7,07 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 47,37€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Salzgitter konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -4,39 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um -1,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,22 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Salzgitter auf +17,13 %.

Während Salzgitter heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,86 %. Damit gehört Salzgitter heute zu den auffälligeren Werten.

Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,86 % 1 Monat -20,22 % 3 Monate -4,39 % 1 Jahr +39,19 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Stand: 09.10.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,84 Mrd.EUR € wert.

Der deutsche Aktienmarkt könnte vor dem Wochenende einen Teil der Vortagesverluste aufholen. Erwartet wird am Freitag eine freundliche Tendenz: Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt ein Plus von 0,8 Prozent auf 25.006 Zähler. …

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Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

ThyssenKrupp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,04 %. voestalpine notiert im Plus, mit +5,11 %. ArcelorMittal notiert im Plus, mit +2,12 %.

Salzgitter Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Salzgitter Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Salzgitter Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.