Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax etwas erholt an der Hürde von 25.000-Punkten
- Dax erholt sich zum Handelsstart um 0,78 Prozent
- Renditen und Ölpreise sinken vor dem Wochenende
- Dax ringt um die 200-Tage-Linie gegen Abwärtsdruck
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem schwachen Vortag hat sich der Dax am Freitag zum Handelsauftakt etwas stabilisiert. Der deutsche Leitindex gewann wenige Minuten nach dem Xetra-Start 0,78 Prozent auf 25.002 Punkte. Am Vortag war er gleich zu Beginn unter die runde Marke von 25.000 Punkten gefallen und bis zum Handelsende darunter geblieben. Dabei hatte er den tiefsten Stand seit Juli erreicht. Für die zu Ende gehende Börsenwoche zeichnet sich aktuell ein Minus von 0,9 Prozent ab.
Laut dem Analysten Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades lautet die zentrale Frage für den Wochenabschluss, ob dem Dax die charttechnische Rettung über die 200-Tage-Linie gelinge oder sich die Abwärtsspirale aus historisch hohen Renditen und kletternden Energiekosten manifestiere. Die viel beachtete 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend verläuft derzeit bei 24.857 Punkten.
Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten legte am Freitag um 1,40 Prozent auf 29.919 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,7 Prozent ein.
Etwas Rückenwind kommt vor dem Wochenende vom Anleihemarkt, wo die Renditen leicht nachgaben. Am Ölmarkt ließ der Preisdruck ebenfalls nach. Ein Dementi von US-Präsident Donald Trump zu angeblich neuen US-Angriffen im Iran war dafür ausschlaggebend.
Thema bleibt ferner die ausgeprägte Schwäche von Techwerten in New York, die am Vortag unter einem Bericht der "Financial Times" gelitten hatten, wonach der auf das Jahr hochgerechnete Umsatz des KI-Konzerns OpenAI mit 50 Milliarden Dollar geringer ausfalle als zuvor signalisiert. Am Freitag hieß es aus Kreisen, der ChatGPT-Anbieter peile bis Ende 2026 einen Umsatz von mindestens 70 Milliarden Dollar an. Die Differenz egibt sich wohl aus Brutto- und Nettoberechnung des Umsatzes, unter dem Strich gab es also wenig Neues./ajx/mis
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 06.10.2026, 08:50 MESZ
HINWEISE ZUM BILD
- Gezeigt wird nur der DAX (Xetra-Kassa). Dow Jones und Nasdaq-100 folgen ggf. im Nachmittagsbriefing.
- Die drei Kerzen (01.10., 02.10., 05.10.) sind vollständig belegte Xetra-Werte (O/H/T/C),
finanzen.net historisch + Yahoo Finance (^GDAXI), deckungsgleich.
- Alle Pivots/Level sind eigene Floor-Trader-Berechnungen auf Intraday-Extremen der Xetra-Kassa.
- Trendlinien-Werte im Bild, Anker offengelegt:
steile Linie = Tief 23.07. (24.696,59) -> Tief 10.09. (25.361,15), +19,0 Pkt/Handelstag,
Wert am 06.10.: 25.702,92 — weit über dem Markt, zählt als Widerstand.
flache Mai-Kante = Tief 18.05. (23.797,33) -> Tief 10.06. (24.043,52), +14,5 Pkt/Handelstag,
Wert am 06.10.: 25.259,98 — Montagsschluss 25.254,21 blieb +8,7 über ihrem Montagswert
(25.245,49); Regel (Melanie): Schluss darüber = zurückerobert/verteidigt.
- UMRECHNUNG FDAX -> KASSA: Die heutige App-Ansicht steht auf LEVELS FDAX +152,97
(Header-Check: FDAX 25.541 − DAX IND. 25.388 = 153). Alle Sidebar-Werte wurden mit −152,97
in Kassa umgerechnet und gerundet; die FDAX-Originale:
Call-Wall 26.153 FDAX (Zone 26.128–26.178) = 26.000 Kassa (25.975–26.025) ·
Wendepunkt/Zero-Gamma 25.607 FDAX = 25.454 Kassa ·
Put Transition 25.461 FDAX = 25.308 Kassa (Referenz-Minimum 25.133 FDAX = 24.980 Kassa) ·
Charm-Nullpunkt 25.286 FDAX = 25.133 Kassa ·
Put-Wall 24.653 FDAX (Zone 24.628–24.678) = 24.500 Kassa (24.475–24.525).
- OI-Kontext (Basis gammacockpit.com, App-Ansicht 06.10. 08:40 Uhr, Positionen Stand 05.10.2026,
Eurex-ODAX):
REGIME-FLIP: Gamma Short · verstärkend (Vortag: Gamma Long) ·
Netto-Hedgebedarf verstärkend: +50 Pkt -> ~4,0 FDAX kaufen / −50 Pkt -> ~6,2 FDAX verkaufen ·
Netto-Bedarf sehr niedrig · Levelnähe am Level · Zeitdruck gering ·
tiefstes negatives Gamma im Chart weiterhin bei 25.500 (Kassa-Spalte).
Regime-Logik heute: Brüche und Abweisungen werden verstärkt, nicht gedämpft —
der Zero-Gamma-Flip 25.454 Kassa liegt ÜBER dem Spot; erst eine Rückeroberung per Schluss
würde die Dämpfung zurückbringen.
Max-Pain: wird nicht publiziert -> bewusst NICHT im Bild (keine Schätzwerte).
- Die Ideen sind als Bereiche formuliert — sie werden nur gültig, wenn der Markt sie erreicht.
- Ohne Kursbestätigung (abgeschlossene Kerze, Volumen) ist keine Idee aktiv.
QUELLEN
- OHLC Xetra: finanzen.net (historische Kurse) und Yahoo Finance (^GDAXI) — deckungsgleich.
Mo 05.10.: O 25.251,39 · H 25.324,70 · L 25.143,26 · C 25.254,21 (+0,09 %).
- Montag: dpa-AFX (05.10.) — datenarme Woche; Ölpreise und Anleiherenditen deckeln das
Aufwärtspotenzial (CMC Markets); IG taxierte zum Wochenstart 25.210.
- Dienstag-Vorbörse: dpa-AFX Börsentag (06.10.) — IG ~25.300 (+0,2 %), Test der 25.300er-Marke;
Asien überwiegend fester (Nikkei +0,7 %, Hang Seng +0,7 %, Öl leicht fallend);
finanzen.net-Indikation 08:42 = 25.383,24 (+0,51 %).
- OI/Gamma: gammacockpit.com (App-Ansicht 06.10.2026, 08:40 Uhr, LEVELS FDAX +152,97;
Positionen 05.10.2026) — Umrechnung siehe oben.
- Termine: DJ-Tagesvorschau vom 06.10.2026 — u. a. DE-Auftragseingang, EZB Cipollone.
TERMINE (AUSZUG)
- Heute · 08:00 MESZ · DE · Auftragseingang Industrie August
- Heute · 08:00 MESZ · DE · Umsätze Industrie & Dienstleister
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- Heute · 15:30 MESZ · USA · Kassa-Eröffnung
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