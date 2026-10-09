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    ANALYSE-FLASH

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    RBC senkt Saint-Gobain auf 'Sector Perform' und Ziel auf 80 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC stuft Saint-Gobain auf Sector Perform ab
    • RBC senkt das Kursziel von 97 auf 80 Euro
    • Kosteninflation und Wetter belasten die Branche
    ANALYSE-FLASH - RBC senkt Saint-Gobain auf 'Sector Perform' und Ziel auf 80 Euro
    Foto: JeanLuc Ichard - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Saint-Gobain von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 97 auf 80 Euro gesenkt. Im für die Baustoffehersteller schwierigen dritten Quartal hätten die Preise Mühe gehabt, mit der Kosteninflation Schritt zu halten, schrieb Anthony Codling in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dazu hätten die Auswirkungen der geopolitischen Unsicherheit auf die Nachfrage die Hoffnungen auf eine Erholung im Wohnungsbau gedämpft und die Wetterverhältnisse hätten zusätzlich belastet. Einige Unternehmen hätten sich indes besser geschlagen als andere. Die auf "Outperform" hochgestufte Heidelberg-Materials-Aktie zählt Codling neben CRH und Kingspan zu seinen Top-Werten. Bei Saint-Gobain komme indes zum kurzfristigen Branchen-Gegenwind die Unsicherheit vor den französischen Parlamentswahlen im April als Kursbremse hinzu./gl/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:43 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 64,96 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Compagnie de Saint-Gobain zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 137,00EUR was eine Bandbreite von +103,20 %/+110,90 % bedeutet.







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