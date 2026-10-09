Angebotsschock: Selbst Apple kann die hohen Speicherpreise nicht mehr bezahlen!

Doch der inzwischen strukturelle Mangel an Speicherchips wird für Hardware-Hersteller zu einem zunehmend großen Problem. Da sich die Preise in den vergangenen Jahren vervielfacht haben, stehen Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf Endverbraucherinnen und -verbraucher, zum Beispiel die Hersteller von Smartphones wie Apple und Xiaomi oder von Unterhaltungselektronik wie Nintendo und Sony, vor der Wahl, den Preisanstieg entweder zugunsten der Konzernmargen weiterzugeben oder sich Marktanteile zu sichern, dafür aber geringere Gewinnspannen hinzunehmen.

Der rasante Ausbau von Rechenzentren für KI-Anwendungen verschlingt gewaltige Mengen an Ressourcen und Halbleiterprodukten. Lange standen hier vor allem die Grafikprozessoren von Nvidia im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, doch der hat sich inzwischen in Richtung Speicherchips und CPUs verschoben, was zu steilen Rallyes bei Werten wie Micron , SK Hynix , AMD und Intel geführt hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Geringere Bestellungen: Apple will weniger iPhone-18-Komponenten

Für Apple wird das Problem explodierender Speicherpreise jetzt offenbar so groß, dass der iPhone-Hersteller seine Zulieferer angewiesen hat, die Herstellung von Komponenten für das erst kürzlich vorgestellte iPhone 18 Pro sowie das iPhone 18 Pro Max zurückzufahren. Das hat am Freitag das japanische Wirtschaftsmagazin Nikkei Asia berichtet.

Die gegenwärtig leistungsfähigsten Smartphone-Modelle des Apple-Konzerns starten hierzulande mit Verkaufspreisen von 1.449 und 1.599 Euro und in den USA mit 1.199 und 1.299 US-Dollar. Offenbar sind immer weniger Konsumenten und Konsumentinnen bereit oder angesichts der anhaltenden Lebenshaltungskostenkrise mit stark gestiegenen Preisen für Lebensmittel und Treibstoff dazu in der Lage, solche Neugerätepreise zu bezahlen.

Nach Angaben von Nikkei Asia sind die Bestellungen inzwischen um 15 bis 20 Prozent gegenüber dem Vormonat zurückgegangen. Um eine in dieser Größenordnung geringere Komponentenherstellung soll Apple jetzt bei seinen Zulieferern gebeten haben. Der Bericht bezieht sich dabei auf Aussagen eines hochrangigen Unternehmensvertreters.

Apple-Aktie verliert, Zulieferer unbeeindruckt

Während Analystinnen und Analysten nach der Vorstellung der neuen Modelle einen neuen Upgrade-Zyklus herbeifantasiert haben, zeigt sich in der Realität offenbar ein anderes Bild. Dementsprechend empfindlich reagierte die Apple-Aktie in der Vorbörse am Freitag. Sie büßte zeitweise mehr als 2 Prozent an Wert ein, nachdem sie in diesem Jahr allen Umständen zum Trotz rund ein Viertel an Wert gewonnen hat und den Nasdaq 100 (+21,7 Prozent) damit outperformen konnte.

Kurioserweise zeigten sich die Anteile von Zulieferern, wie Broadcom und Qualcomm (Breitbandmodems), Corning (Displayverglasung) sowie Amkor (Halbleiter-Packaging) unbeeindruckt. Sie folgten sich erholenden US-Futures, nachdem US-Präsident Donald Trump nun offenbar doch auf neue Angriffe auf den Iran – zumindest vor der Midterm-Wahl – verzichten will.

Fazit: Das könnte auch für Apple-Aktionäre teuer werden

Verbraucherinnen und Verbraucher sind offenbar nicht mehr bereit, die Mondpreise für aktuelle iPhones zu bezahlen, nachdem Apple steigende Speicherpreise wiederholt an diese weitergereicht hat. Das führt zu sinkenden Bestellungen und jetzt auch dazu, dass Apple seine Zulieferer angehalten hat, die Komponentenherstellung zu reduzieren.

Die Apple-Aktie kann sich schlechte Nachrichten nicht erlauben, denn der fortgesetzte Kursanstieg hat dazu geführt, dass das KGVe 2026 von 38,1 inzwischen fast 30 Prozent über dem ohnehin hohen 5-Jahres-Mittel von 29,6 liegt. Gleichzeitig ist das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis mit 3,43 sehr unvorteilhaft – erst ein Wert unter 1 gilt hier als günstig. Zeichnet sich ein dauerhafter Rückgang der iPhone-Verkaufszahlen ab, könnte Apple vor einer sehr schmerzhaften Bewertungskorrektur stehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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