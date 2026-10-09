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    German Tech Holding GmbH & Co. KGaA

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    Öffentliches Angebot zum Bezug eigener Aktien

    German Tech Holding GmbH & Co. KGaA - Öffentliches Angebot zum Bezug eigener Aktien
    Foto: adobe.stock.com

    Frankfurt am Main (IRW-Press/09.10.2026) - German Tech Holding – Öffentliches Angebot zum Bezug eigener Aktien

    * Finanzierung der Zeichnung einer Beteiligung an der Zirnostics GmbH
    * Bezugsrecht im Verhältnis 1:3 zu einem Bezugskurs in der Spanne von 0,07 – 0,21 Euro pro Aktie
    * Volle Aktienplatzierung bereits durch Backstop-Order gesichert
    * Verdopplung der Marktkapitalisierung
    * Veränderung des geschätzten NAV pro Aktie

    Frankfurt am Main, 9. Oktober 2026 – Die persönlich haftende Gesellschafterin der German Tech Holding (GTH), einer in 2012 gegründeten und im August 2026 umfirmierten Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, hat heute auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 14. August 2024 unter TOP 8 e) gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bzw. TOP 10 b) gemäß § 71c Abs. 2 AktG beschlossen, ihren Aktionären den Bezug eigener Aktien anzubieten.

    Die GTH bietet ihren Aktionären vom 13. Oktober 2026 bis 27. Oktober 2026 den Bezug von bis zu 34,2 Mio. eigenen Aktien zum Bezugspreis mit einer Preisspanne von 0,07 bis 0,21 Euro an und führt ein Bookbuilding durch. Das Formular für den Bezug bzw. den Aktienkaufantrag steht ab 12. Oktober 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft ( https://germantechholding.com) unter der Rubrik "Für Aktionäre" zum Download zur Verfügung. Der finale Bezugskurs wird am 20. Oktober 2026 per Ad-hoc-Mitteilung und am 22. Oktober 2026 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Das Gesamterlös-volumen beträgt mithin bis zu 7,2 Mio. Euro. Das Bezugsverhältnis beträgt 1:3, das heißt, je eine Aktie berechtigt zum Erwerb von drei (eigenen) Aktien der Gesellschaft. Sofern nicht sämtliche Bezugsrechte ausgeübt werden, besteht die Möglichkeit des Überbezugs. Der CEO und Gründer der GTH und Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin, Christoph Gerlinger, die Mitglieder seiner Familie bzw. die Vehikel der genannten Personen haben erklärt, unabhängig vom festzusetzenden finalen Bezugskurs eigene Aktien im Verhältnis von mindestens 1:3 zu erwerben.

    Der Gesellschaft liegt bereits eine sogenannte Backstop-Verpflichtung einer Aktionärin, der GG Beteiligungen UG vor, mit der sich diese verpflichtet hat, bei Kursfestsetzung am unteren Ende der Kursspanne sämtliche zum Erwerb angebotenen, nicht von Aktionären der GTH bezogenen GTH-Aktien zu erwerben, sodass der Platzierungserfolg bereits gesichert ist. Christoph Gerlinger ist an der GG Beteiligungen UG mittelbar mit knapp 50 % beteiligt.

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