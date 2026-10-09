DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Schott Pharma auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Schott Pharma von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 23 auf 25 Euro angehoben. Der Pharmazulieferer habe klare Fortschritte gemacht, die Erwartungen wieder zu erfüllen, und die mittelfristigen Aussichten blieben attraktiv, schrieb Falko Friedrichs am Freitag. Nach dem fast 70-prozentigen Kursanstieg seit Jahresbeginn sehe er aktuell aber kaum noch Potenzial für die Aktie./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,68 % und einem Kurs von 23,40EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 23
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 23
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte