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    13F-Update

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    Chase Coleman mit starkem Quartal: +5.02 %

    Das Portfolio von Chase Coleman liefert ein starkes Quartal. Mit +5.02 % steigt der Wert auf 22.976.431.938 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.

    13F-Update - Chase Coleman mit starkem Quartal: +5.02 %
    Foto: wallstreetONLINE / OpenAI

    Superinvestoren verfolgen klare Schwerpunkte wie Tech, Konsum oder Industrie. 13F-Filings machen diese Strategien transparent und erlauben das Nachvollziehen langfristiger Überzeugungen.

    Chase Coleman erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 5.02 % auf 22.976.431.938 USD. Besonders Chime Financial Regristered (A) sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.

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    Top Positionen nach Gewicht

    Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 10,15 %, gefolgt von Amazon mit 10,05 % und NVIDIA mit 9,75 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Taiwan Semiconductor Manufacturing
    		10,15 % 2.331.022.991 USD 477,57 USD -2,66 %
    Amazon
    		10,05 % 2.307.979.214 USD 238,34 USD +7,60 %
    NVIDIA
    		9,75 % 2.240.762.490 USD 200,09 USD +16,86 %

    Neu Aufgebaute Positionen

    Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: Cerebras Systems Registered (A) mit 2,88 %, Advanced Micro Devices mit 1,71 % und Visa (A) mit 1,19 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Cerebras Systems Registered (A)
    		2,88 % 662.779.000 USD 221,00 USD -14,68 %
    Advanced Micro Devices
    		1,71 % 391.955.662 USD 580,9100 USD +8,73 %
    Visa (A)
    		1,19 % 274.024.954 USD 343,09 USD +22,76 %
    Danaher
    		0,38 % 86.858.880 USD 190,48 USD +28,19 %
    SpaceX
    		0,28 % 64.072.500 USD 170,86 USD -2,41 %

    Aufgestockte Positionen

    Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Corpay mit 3,12 %, Coupang Registered (A) mit 2,76 % und Intel mit 2,58 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Corpay
    		3,12 % 716.489.508 USD 333,27 USD +35,47 %
    Coupang Registered (A)
    		2,76 % 633.448.674 USD 17,37 USD -0,39 %
    Intel
    		2,58 % 593.803.105 USD 139,63 USD -21,88 %
    Reddit (A)
    		1,91 % 438.952.402 USD 173,58 USD +1,22 %
    Block (A)
    		1,51 % 347.776.532 USD 76,00 USD -1,38 %
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    Reduzierte Positionen

    Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 10,15 %, Amazon mit 10,05 % und NVIDIA mit 9,75 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Taiwan Semiconductor Manufacturing
    		10,15 % 2.331.022.991 USD 477,57 USD -2,66 %
    Amazon
    		10,05 % 2.307.979.214 USD 238,34 USD +7,60 %
    NVIDIA
    		9,75 % 2.240.762.490 USD 200,09 USD +16,86 %
    Alphabet
    		9,03 % 2.074.778.363 USD 357,37 USD -1,99 %
    Meta Platforms (A)
    		6,92 % 1.590.269.062 USD 563,29 USD +43,70 %

    Verkaufte Positionen

    Es folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Netflix
    		0,00 % 234.509.850 USD 96,15 USD -16,42 %
    CoStar Group
    		0,00 % 60.510.000 USD 40,34 USD -26,02 %
    Zillow Group Registered (A)
    		0,00 % 42.372.309 USD 41,39 USD -27,65 %
    Lumentum Holdings
    		0,00 % 96.137.568 USD 702,76 USD +67,54 %
    Zillow Group Registered (C)
    		0,00 % 304.927.441 USD 41,38 USD -29,40 %

    Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese hier auf der entsprechenden Investor-Detailseite.

    Disclaimer

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
    * Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.




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