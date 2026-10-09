Chase Coleman mit starkem Quartal: +5.02 %

Chase Coleman erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 5.02 % auf 22.976.431.938 USD. Besonders Chime Financial Regristered (A) sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.

Superinvestoren verfolgen klare Schwerpunkte wie Tech, Konsum oder Industrie. 13F-Filings machen diese Strategien transparent und erlauben das Nachvollziehen langfristiger Überzeugungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Top Positionen nach Gewicht Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 10,15 %, gefolgt von Amazon mit 10,05 % und NVIDIA mit 9,75 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,15 % 2.331.022.991 USD 477,57 USD -2,66 % Amazon 10,05 % 2.307.979.214 USD 238,34 USD +7,60 % NVIDIA 9,75 % 2.240.762.490 USD 200,09 USD +16,86 % Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 10,15 %, gefolgt von Amazon mit 10,05 % und NVIDIA mit 9,75 %.

Neu Aufgebaute Positionen Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: Cerebras Systems Registered (A) mit 2,88 %, Advanced Micro Devices mit 1,71 % und

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Cerebras Systems Registered (A) 2,88 % 662.779.000 USD 221,00 USD -14,68 % Advanced Micro Devices 1,71 % 391.955.662 USD 580,9100 USD +8,73 % Visa (A) 1,19 % 274.024.954 USD 343,09 USD +22,76 % Danaher 0,38 % 86.858.880 USD 190,48 USD +28,19 % SpaceX 0,28 % 64.072.500 USD 170,86 USD -2,41 % Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: Cerebras Systems Registered (A) mit 2,88 %, Advanced Micro Devices mit 1,71 % und Visa (A) mit 1,19 %.

Aufgestockte Positionen Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Corpay mit 3,12 %, Coupang Registered (A) mit 2,76 % und

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Corpay 3,12 % 716.489.508 USD 333,27 USD +35,47 % Coupang Registered (A) 2,76 % 633.448.674 USD 17,37 USD -0,39 % Intel 2,58 % 593.803.105 USD 139,63 USD -21,88 % Reddit (A) 1,91 % 438.952.402 USD 173,58 USD +1,22 % Block (A) 1,51 % 347.776.532 USD 76,00 USD -1,38 % Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Corpay mit 3,12 %, Coupang Registered (A) mit 2,76 % und Intel mit 2,58 %.

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Reduzierte Positionen Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 10,15 %, Amazon mit 10,05 % und NVIDIA mit 9,75 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,15 % 2.331.022.991 USD 477,57 USD -2,66 % Amazon 10,05 % 2.307.979.214 USD 238,34 USD +7,60 % NVIDIA 9,75 % 2.240.762.490 USD 200,09 USD +16,86 % Alphabet 9,03 % 2.074.778.363 USD 357,37 USD -1,99 % Meta Platforms (A) 6,92 % 1.590.269.062 USD 563,29 USD +43,70 % Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 10,15 %, Amazon mit 10,05 % und NVIDIA mit 9,75 %.

Verkaufte Positionen Es folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Netflix 0,00 % 234.509.850 USD 96,15 USD -16,42 % CoStar Group 0,00 % 60.510.000 USD 40,34 USD -26,02 % Zillow Group Registered (A) 0,00 % 42.372.309 USD 41,39 USD -27,65 % Lumentum Holdings 0,00 % 96.137.568 USD 702,76 USD +67,54 % Zillow Group Registered (C) 0,00 % 304.927.441 USD 41,38 USD -29,40 % Es folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.



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Disclaimer

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.

* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.



