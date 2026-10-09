13F-Update
Chase Coleman mit starkem Quartal: +5.02 %
Das Portfolio von Chase Coleman liefert ein starkes Quartal. Mit +5.02 % steigt der Wert auf 22.976.431.938 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.
Foto: wallstreetONLINE / OpenAI
Superinvestoren verfolgen klare Schwerpunkte wie Tech, Konsum oder Industrie. 13F-Filings machen diese Strategien transparent und erlauben das Nachvollziehen langfristiger Überzeugungen.
Chase Coleman erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 5.02 % auf 22.976.431.938 USD. Besonders Chime Financial Regristered (A) sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.
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Top Positionen nach GewichtDie Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 10,15 %, gefolgt von Amazon mit 10,05 % und NVIDIA mit 9,75 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|10,15 %
|2.331.022.991 USD
|477,57 USD
|-2,66 %
|10,05 %
|2.307.979.214 USD
|238,34 USD
|+7,60 %
|9,75 %
|2.240.762.490 USD
|200,09 USD
|+16,86 %
Neu Aufgebaute PositionenEs folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: Cerebras Systems Registered (A) mit 2,88 %, Advanced Micro Devices mit 1,71 % und Visa (A) mit 1,19 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|2,88 %
|662.779.000 USD
|221,00 USD
|-14,68 %
|1,71 %
|391.955.662 USD
|580,9100 USD
|+8,73 %
|1,19 %
|274.024.954 USD
|343,09 USD
|+22,76 %
|0,38 %
|86.858.880 USD
|190,48 USD
|+28,19 %
|0,28 %
|64.072.500 USD
|170,86 USD
|-2,41 %
Aufgestockte PositionenDie Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Corpay mit 3,12 %, Coupang Registered (A) mit 2,76 % und Intel mit 2,58 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|3,12 %
|716.489.508 USD
|333,27 USD
|+35,47 %
|2,76 %
|633.448.674 USD
|17,37 USD
|-0,39 %
|2,58 %
|593.803.105 USD
|139,63 USD
|-21,88 %
|1,91 %
|438.952.402 USD
|173,58 USD
|+1,22 %
|1,51 %
|347.776.532 USD
|76,00 USD
|-1,38 %
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Reduzierte PositionenAufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 10,15 %, Amazon mit 10,05 % und NVIDIA mit 9,75 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|10,15 %
|2.331.022.991 USD
|477,57 USD
|-2,66 %
|10,05 %
|2.307.979.214 USD
|238,34 USD
|+7,60 %
|9,75 %
|2.240.762.490 USD
|200,09 USD
|+16,86 %
|9,03 %
|2.074.778.363 USD
|357,37 USD
|-1,99 %
|6,92 %
|1.590.269.062 USD
|563,29 USD
|+43,70 %
Verkaufte PositionenEs folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,00 %
|234.509.850 USD
|96,15 USD
|-16,42 %
|0,00 %
|60.510.000 USD
|40,34 USD
|-26,02 %
|0,00 %
|42.372.309 USD
|41,39 USD
|-27,65 %
|0,00 %
|96.137.568 USD
|702,76 USD
|+67,54 %
|0,00 %
|304.927.441 USD
|41,38 USD
|-29,40 %
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Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.
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