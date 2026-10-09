Starke Bilanz: Chris Hohn steigert Vermögen auf 51.335.272.467 USD

Chris Hohn erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 17.09 % auf 51.335.272.467 USD. Besonders Visa (A) sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.

Hedgefonds passen ihre Depots oft taktisch an – je nach Marktphase. 13F-Daten zeigen diese Bewegungen und geben einen klaren Blick auf makroökonomische oder thematische Umstellungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Top Positionen nach Gewicht Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist GE Aerospace mit 34,53 %, gefolgt von Visa (A) mit 20,38 % und Moody's mit 12,65 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * GE Aerospace 34,53 % 17.725.353.519 USD 373,73 USD -17,68 % Visa (A) 20,38 % 10.462.232.091 USD 343,09 USD +22,76 % Moody's 12,65 % 6.492.167.509 USD 452,92 USD +1,15 % Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist GE Aerospace mit 34,53 %, gefolgt von Visa (A) mit 20,38 % und Moody's mit 12,65 %.

Neu Aufgebaute Positionen Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 2 Positionen sind Martin Marietta Materials mit 1,48 % und Vulcan Materials (Holding Co) mit 1,41 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Martin Marietta Materials 1,48 % 758.423.360 USD 576,70 USD -16,36 % Vulcan Materials (Holding Co) 1,41 % 721.890.650 USD 295,01 USD -16,42 % Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 2 Positionen sind Martin Marietta Materials mit 1,48 % und Vulcan Materials (Holding Co) mit 1,41 %.

Aufgestockte Positionen Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Visa (A) mit 20,38 %, S&P Global mit 11,17 % und Alphabet Registered (C) mit 6,84 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Visa (A) 20,38 % 10.462.232.091 USD 343,09 USD +22,76 % S&P Global 11,17 % 5.735.017.808 USD 407,26 USD +11,03 % Alphabet Registered (C) 6,84 % 3.511.682.917 USD 353,33 USD +9,59 % Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Visa (A) mit 20,38 %, S&P Global mit 11,17 % und Alphabet Registered (C) mit 6,84 %.

Reduzierte Positionen Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind GE Aerospace mit 34,53 %, Canadian Pacific Kansas City mit 7,65 % und Canadian National Railway mit 2,19 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * GE Aerospace 34,53 % 17.725.353.519 USD 373,73 USD -17,68 % Canadian Pacific Kansas City 7,65 % 3.925.911.608 USD 86,61553 USD -2,44 % Canadian National Railway 2,19 % 1.124.534.915 USD 119,2075 USD -1,62 % Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind GE Aerospace mit 34,53 %, Canadian Pacific Kansas City mit 7,65 % und Canadian National Railway mit 2,19 %.

Verkaufte Positionen Es folgt eine Position, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurde.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Microsoft 0,00 % 1.009.976.270 USD 370,17 USD +41,93 % Es folgt eine Position, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurde.



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Disclaimer

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.

* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.



