13F-Update
Starke Bilanz: Chris Hohn steigert Vermögen auf 51.335.272.467 USD
Das Portfolio von Chris Hohn liefert ein starkes Quartal. Mit +17.09 % steigt der Wert auf 51.335.272.467 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.
Foto: wallstreetONLINE / OpenAI
Hedgefonds passen ihre Depots oft taktisch an – je nach Marktphase. 13F-Daten zeigen diese Bewegungen und geben einen klaren Blick auf makroökonomische oder thematische Umstellungen.
Chris Hohn erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 17.09 % auf 51.335.272.467 USD. Besonders Visa (A) sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.
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Top Positionen nach GewichtDie Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist GE Aerospace mit 34,53 %, gefolgt von Visa (A) mit 20,38 % und Moody's mit 12,65 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|34,53 %
|17.725.353.519 USD
|373,73 USD
|-17,68 %
|20,38 %
|10.462.232.091 USD
|343,09 USD
|+22,76 %
|12,65 %
|6.492.167.509 USD
|452,92 USD
|+1,15 %
Neu Aufgebaute PositionenEs folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 2 Positionen sind Martin Marietta Materials mit 1,48 % und Vulcan Materials (Holding Co) mit 1,41 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|1,48 %
|758.423.360 USD
|576,70 USD
|-16,36 %
|1,41 %
|721.890.650 USD
|295,01 USD
|-16,42 %
Aufgestockte PositionenDie Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Visa (A) mit 20,38 %, S&P Global mit 11,17 % und Alphabet Registered (C) mit 6,84 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|20,38 %
|10.462.232.091 USD
|343,09 USD
|+22,76 %
|11,17 %
|5.735.017.808 USD
|407,26 USD
|+11,03 %
|6,84 %
|3.511.682.917 USD
|353,33 USD
|+9,59 %
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Reduzierte PositionenAufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind GE Aerospace mit 34,53 %, Canadian Pacific Kansas City mit 7,65 % und Canadian National Railway mit 2,19 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|34,53 %
|17.725.353.519 USD
|373,73 USD
|-17,68 %
|7,65 %
|3.925.911.608 USD
|86,61553 USD
|-2,44 %
|2,19 %
|1.124.534.915 USD
|119,2075 USD
|-1,62 %
Verkaufte PositionenEs folgt eine Position, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurde.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,00 %
|1.009.976.270 USD
|370,17 USD
|+41,93 %
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Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.
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