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    13F-Update

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    Starke Bilanz: Chris Hohn steigert Vermögen auf 51.335.272.467 USD

    Das Portfolio von Chris Hohn liefert ein starkes Quartal. Mit +17.09 % steigt der Wert auf 51.335.272.467 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.

    13F-Update - Starke Bilanz: Chris Hohn steigert Vermögen auf 51.335.272.467 USD
    Foto: wallstreetONLINE / OpenAI

    Hedgefonds passen ihre Depots oft taktisch an – je nach Marktphase. 13F-Daten zeigen diese Bewegungen und geben einen klaren Blick auf makroökonomische oder thematische Umstellungen.

    Chris Hohn erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 17.09 % auf 51.335.272.467 USD. Besonders Visa (A) sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.

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    Top Positionen nach Gewicht

    Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist GE Aerospace mit 34,53 %, gefolgt von Visa (A) mit 20,38 % und Moody's mit 12,65 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    GE Aerospace
    		34,53 % 17.725.353.519 USD 373,73 USD -17,68 %
    Visa (A)
    		20,38 % 10.462.232.091 USD 343,09 USD +22,76 %
    Moody's
    		12,65 % 6.492.167.509 USD 452,92 USD +1,15 %

    Neu Aufgebaute Positionen

    Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 2 Positionen sind Martin Marietta Materials mit 1,48 % und Vulcan Materials (Holding Co) mit 1,41 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Martin Marietta Materials
    		1,48 % 758.423.360 USD 576,70 USD -16,36 %
    Vulcan Materials (Holding Co)
    		1,41 % 721.890.650 USD 295,01 USD -16,42 %

    Aufgestockte Positionen

    Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Visa (A) mit 20,38 %, S&P Global mit 11,17 % und Alphabet Registered (C) mit 6,84 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Visa (A)
    		20,38 % 10.462.232.091 USD 343,09 USD +22,76 %
    S&P Global
    		11,17 % 5.735.017.808 USD 407,26 USD +11,03 %
    Alphabet Registered (C)
    		6,84 % 3.511.682.917 USD 353,33 USD +9,59 %
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    Reduzierte Positionen

    Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind GE Aerospace mit 34,53 %, Canadian Pacific Kansas City mit 7,65 % und Canadian National Railway mit 2,19 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    GE Aerospace
    		34,53 % 17.725.353.519 USD 373,73 USD -17,68 %
    Canadian Pacific Kansas City
    		7,65 % 3.925.911.608 USD 86,61553 USD -2,44 %
    Canadian National Railway
    		2,19 % 1.124.534.915 USD 119,2075 USD -1,62 %

    Verkaufte Positionen

    Es folgt eine Position, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurde.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Microsoft
    		0,00 % 1.009.976.270 USD 370,17 USD +41,93 %

    Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese hier auf der entsprechenden Investor-Detailseite.

    Disclaimer

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
    * Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.




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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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