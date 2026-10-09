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    Mögliche Weichenstellung für Evonik-Übernahme durch BASF vor dem Wochenende

    Für Sie zusammengefasst
    • BASF erwägt ein Übernahmeangebot für Evonik
    • RAG-Stiftung und BASF-Aufsichtsrat beraten heute
    • SPD schlägt Landesanteil vor, IGBCE mahnt zur Ruhe
    Mögliche Weichenstellung für Evonik-Übernahme durch BASF vor dem Wochenende
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ESSEN/LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Mit Blick auf die vom Chemiekonzern BASF angestrebte Übernahme von Evonik könnte es diesen Freitag Weichenstellungen geben. Laut einer Sprecherin der RAG-Stiftung, der mit 43 Prozent größten Evonik-Anteilseignerin, tagt das Kuratorium der Stiftung an diesem Freitag. Zudem berichtete die "Rheinische Post" unter Berufung auf Branchenkreise, dass ebenfalls am heutigen Freitag der BASF-Aufsichtsrat beraten wird.

    Vor knapp zwei Wochen hatten die beteiligten Unternehmen sowie die RAG-Stiftung als größte Evonik-Anteilseignerin bekannt gemacht, dass es ein Angebot der BASF für den Spezialchemiekonzern aus Essen gibt. Evonik sprach von einer unverbindlichen Ansprache durch die BASF. "Diese ist auf ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der Gesellschaft gerichtet." Gespräche fänden derzeit nicht statt. BASF hatte mitgeteilt: "Fortgang und Ausgang der Sondierungen sind gegenwärtig offen."

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    Laut der "Financial Times" stand ein Angebot in Höhe von 22,15 Euro je Evonik-Aktie im Raum. Vor ersten Berichten über die Pläne der BASF hatten die Evonik-Aktien gut 18 Euro gekostet, aktuell notieren sie etwas über 21 Euro. Analyst Sebastian Bray von der Privatbank Berenberg hält sogar eine Offerte von 24 bis 25 Euro für denkbar.

    Beide Unternehmen profitieren aktuell zwar ein Stück weit von einer Sonderkonjunktur durch die teilweise Sperrung der Straße von Hormus infolge des Krieges zwischen den USA und dem Iran. Die Sperrung der wichtigen Seefahrtroute führte zu Ölengpässen vor allem in Asien, was der dort ansässigen Konkurrenz europäischer Chemiekonzerne schwer zu schaffen machte und teils immer noch macht. Gleichzeitig steckt die europäische Chemieindustrie aber schon länger in der Krise, die Konkurrenz aus Asien wächst. Viele Konzerne bauen um, so auch BASF und Evonik. Daher ist eine mögliche Übernahme auch ein politisch aufgeladenes Thema.

    So hatte vor wenigen Tagen die oppositionelle SPD eine Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen an Evonik vorgeschlagen. Die Landesregierung solle prüfen, ob das Land selbst als Gesellschafterin aktiv werde, "und somit RAG-Stiftung und Land NRW über 50 Prozent plus X am Konzern verfügen", heißt es in einem Antrag der SPD-Landtagsfraktion.

    Und erst am Vortag rief die Gewerkschaft IGBCE zur Besonnenheit auf. Es dürfe jetzt keine Schnellschüsse geben, hieß es in einem von Skepsis geprägten Brief des IGBCE-Vorsitzenden Michael Vassiliadis und des Hauptvorstandsmitglieds Alexander Bercht an die Betriebsräte der beiden Unternehmen.

    "Diese Initiative kommt in einer sensiblen Zeit, für beide Unternehmen, aber auch für die Chemieindustrie in Deutschland und Europa insgesamt", schreiben die Gewerkschafter in dem dreiseitigen Brief. Der Druck auf die deutschen Standorte und Arbeitsplätze sei unvermindert hoch und präge den Alltag in beiden Unternehmen seit Jahren./mis/tob/men/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

    Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 52,21 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -34,09 %/+3,58 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um BASFs mögliche Evonik-Übernahme: Die abgelehnte Offerte von 22 Euro je Aktie entspricht rund 10 Mrd. Euro; über einen höheren Preis, Synergien und Finanzierbarkeit wird spekuliert. BASF fiel nach Bekanntwerden, Evonik sprang an und zeigt laut Charttechnik einen Aufwärtstrend. Zudem wird die strategische Verschiebung zu Spezialprodukten und emissionsärmeren Technologien thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BASF eingestellt.

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    dpa-AFX
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