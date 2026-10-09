Börsenstart Europa - 09.10. - FTSE Athex 20 stark +1,15 %

Der MDAX steht bei 29.992,76 PKT und gewinnt bisher +0,98 %. Top-Werte: Salzgitter +9,34 %, Rational +4,19 %, Nemetschek +4,12 % Flop-Werte: K+S -2,25 %, TKMS -1,91 %, United Internet -1,77 %

Der DAX steht bei 25.053,28 PKT und gewinnt bisher +0,33 %. Top-Werte: Zalando +3,53 %, Heidelberg Materials +2,36 %, Fresenius +1,96 % Flop-Werte: Deutsche Telekom -6,27 %, Rheinmetall -1,47 %, Airbus -0,31 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.990,05 PKT und steigt um +0,10 %.

Top-Werte: TeamViewer +4,14 %, Nemetschek +4,12 %, Carl Zeiss Meditec +3,59 %

Flop-Werte: Deutsche Telekom -6,27 %, United Internet -1,77 %, freenet -1,68 %

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Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.176,05 PKT und steigt um +0,39 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +3,61 %, EssilorLuxottica +2,22 %, ASML Holding +2,09 %

Flop-Werte: Deutsche Telekom -6,27 %, Rheinmetall -1,47 %, ING Group -1,05 %

Der AT 20 steht bei 6.579,84 PKT und gewinnt bisher +0,30 %.

Top-Werte: voestalpine +4,94 %, Lenzing +1,77 %, Wienerberger +1,61 %

Flop-Werte: OMV -2,50 %, PORR -1,98 %

Der CH 20 steht bei 13.777,74 PKT und gewinnt bisher +1,03 %.

Top-Werte: Sika +2,89 %, Partners Group Holding +2,12 %, Geberit +1,74 %

Flop-Werte: ABB -0,05 %, Swiss Life Holding +0,01 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.246,77 PKT und steigt um +0,65 %.

Top-Werte: Sandvik +3,37 %, SSAB Registered (A) +3,25 %, Assa Abloy Registered (B) +3,07 %

Flop-Werte: Telia Company -2,81 %, Tele2 (B) -1,81 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.585,00 PKT und steigt um +1,15 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +1,00 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,99 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,88 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,01 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,99 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,60 %