Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 09.10. - FTSE Athex 20 stark +1,15 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 25.053,28 PKT und gewinnt bisher +0,33 %.
Top-Werte: Zalando +3,53 %, Heidelberg Materials +2,36 %, Fresenius +1,96 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -6,27 %, Rheinmetall -1,47 %, Airbus -0,31 %
Der MDAX steht bei 29.992,76 PKT und gewinnt bisher +0,98 %.
Top-Werte: Salzgitter +9,34 %, Rational +4,19 %, Nemetschek +4,12 %
Flop-Werte: K+S -2,25 %, TKMS -1,91 %, United Internet -1,77 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.990,05 PKT und steigt um +0,10 %.
Top-Werte: TeamViewer +4,14 %, Nemetschek +4,12 %, Carl Zeiss Meditec +3,59 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -6,27 %, United Internet -1,77 %, freenet -1,68 %
Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.176,05 PKT und steigt um +0,39 %.
Top-Werte: Prosus Registered (N) +3,61 %, EssilorLuxottica +2,22 %, ASML Holding +2,09 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -6,27 %, Rheinmetall -1,47 %, ING Group -1,05 %
Der AT 20 steht bei 6.579,84 PKT und gewinnt bisher +0,30 %.
Top-Werte: voestalpine +4,94 %, Lenzing +1,77 %, Wienerberger +1,61 %
Flop-Werte: OMV -2,50 %, PORR -1,98 %
Der CH 20 steht bei 13.777,74 PKT und gewinnt bisher +1,03 %.
Top-Werte: Sika +2,89 %, Partners Group Holding +2,12 %, Geberit +1,74 %
Flop-Werte: ABB -0,05 %, Swiss Life Holding +0,01 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.246,77 PKT und steigt um +0,65 %.
Top-Werte: Sandvik +3,37 %, SSAB Registered (A) +3,25 %, Assa Abloy Registered (B) +3,07 %
Flop-Werte: Telia Company -2,81 %, Tele2 (B) -1,81 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.585,00 PKT und steigt um +1,15 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +1,00 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,99 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,88 %
Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,01 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,99 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,60 %
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