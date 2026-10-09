🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Materials AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Materials

    AKTIE IM FOKUS

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heidelberg Materials etwas erholt nach Empfehlung von RBC

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC stuft Heidelberg Materials auf Outperform
    • Nach Verlusten steigt die Aktie um 2,7 Prozent
    • Neue Projekte stützen Zuversicht für 2027
    AKTIE IM FOKUS - Heidelberg Materials etwas erholt nach Empfehlung von RBC
    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach deutlichen Kursverlusten der Aktien von Heidelberg Materials in den vergangenen vier Wochen haben diese am Freitag zu einer Erholung angesetzt. Auslöser für den Anstieg um 2,7 Prozent auf 143,60 Euro war eine Hochstung auf "Outperform" durch die Investmentbank RBC. Vom Zwischenhoch im September war der Kurs um fast 30 Prozent gefallen.

    Auf den europäischen Märkten dürften sich die Preise vorteilhafter entwickelt haben, als die Kosten belastet hätten, argumentierte Analyst Anthony Codling von RBC mit Blick auf das dritte Quartal. Ähnliches gelte für den nordamerikanischen Markt. Am Markt fokussiere man nun auf Baugenehmigungen, neue Projekte und Infrastrukturmaßnahmen, die Zuversicht für 2027 begründen könnten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Heidelberg Materials!
    Long
    134,30€
    Basispreis
    1,09
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    148,75€
    Basispreis
    0,54
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz der aktuellen Kursgewinne haben die Papiere 2026 immer noch fast 36 Prozent an Wert verloren./bek/mis

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Heidelberg Materials

    +2,74 %
    -1,09 %
    -10,72 %
    -13,91 %
    -23,70 %
    +96,72 %
    +125,93 %
    +71,66 %
    +695,21 %
    ISIN:DE0006047004WKN:604700
    Heidelberg Materials direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,49 % und einem Kurs von 144,1 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 239,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 286,00EUR was eine Bandbreite von +45,38 %/+97,99 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Heidelberg Materials - 604700 - DE0006047004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Heidelberg Materials. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursverluste bei Heidelberg Materials, befürchtete Rückgänge unter 100 Euro und vermuteten Druck durch Leerverkäufe und Aktienleihe. Diskutiert werden schwache Bauvolumina, Zukäufe und Energiekosten. Andere kaufen wegen des langfristigen Baustoffbedarfs nach. Deutsche Bank senkt das Kursziel von 220 auf 210 Euro, bleibt aber bei Buy und erwartet organisches Wachstum in Europa und Nordamerika.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Heidelberg Materials eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Heidelberg Materials etwas erholt nach Empfehlung von RBC Nach deutlichen Kursverlusten der Aktien von Heidelberg Materials in den vergangenen vier Wochen haben diese am Freitag zu einer Erholung angesetzt. Auslöser für den Anstieg um 2,7 Prozent auf 143,60 Euro war eine Hochstung auf "Outperform" durch …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     