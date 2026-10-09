AKTIE IM FOKUS
Heidelberg Materials etwas erholt nach Empfehlung von RBC
- RBC stuft Heidelberg Materials auf Outperform
- Nach Verlusten steigt die Aktie um 2,7 Prozent
- Neue Projekte stützen Zuversicht für 2027
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach deutlichen Kursverlusten der Aktien von Heidelberg Materials in den vergangenen vier Wochen haben diese am Freitag zu einer Erholung angesetzt. Auslöser für den Anstieg um 2,7 Prozent auf 143,60 Euro war eine Hochstung auf "Outperform" durch die Investmentbank RBC. Vom Zwischenhoch im September war der Kurs um fast 30 Prozent gefallen.
Auf den europäischen Märkten dürften sich die Preise vorteilhafter entwickelt haben, als die Kosten belastet hätten, argumentierte Analyst Anthony Codling von RBC mit Blick auf das dritte Quartal. Ähnliches gelte für den nordamerikanischen Markt. Am Markt fokussiere man nun auf Baugenehmigungen, neue Projekte und Infrastrukturmaßnahmen, die Zuversicht für 2027 begründen könnten.
Trotz der aktuellen Kursgewinne haben die Papiere 2026 immer noch fast 36 Prozent an Wert verloren./bek/mis
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,49 % und einem Kurs von 144,1 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 239,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 286,00EUR was eine Bandbreite von +45,38 %/+97,99 % bedeutet.
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Habe den Trade heute abgebrochen. Kleiner Verlust ist besser als Monate totes Geld. Wenn sich die Leerverkäufer ausgetobt haben, überlege ich nochmal neu ob es sich lohnt hier Long zu gehen. Egal was die Analysten der Banken sagen. Solange die Leerverkäufer ihr Ziel nicht erreicht haben wird das nichts.
Dennoch ist die Konstante gebrochen und nicht mehr auf der Höhe damit der Aktienkurs davon profitiert, zusätzlich sitzen in den inneren Kreisen ziemlich sicher mehrere Leute die es sich nicht nehmen lassen den Schrotthaufen runter zu shorten, ebenso stecken wir in einer Energie und Ölkrise,
würde deine These gestützt werden, würden logischerweise nach jedem größeren abverkauf hier (5-10%) immer wieder neue Käufer dazu kommen und der Kurs würde gestüzt werden, hier wird aber nicht gekauft. Du hast quasi in ein schwarzes Loch investiert. Du magst dich vlt mit der Aktie und Bau Thematik befasst haben, aber der Chart lügt nicht! Xetra öffnen und auf Max stellen. Dann siehst du wo die Reise hin geht…. Gute Reise nach unten.
Ich bereue es jedenfalls für einen Trade eingestiegen zu sein.
Nichts für ungut, aber du weißt selbst ziemlich gut das es ein ganz anderes Ziel für Deutschland und Europa gibt.. es wird systematisch zerstört. Und somit solltest du nochmal drüber nachdenken ob deutsche/europäische Aktien und Unternehmen so sinnvoll sind. Die werden gemeinsam mit dem Volk untergehen. Und wie du schon sagst, das dumme Volk schaut einfach zu, der Staat und die europäische Union macht fleißig weiter.
Klingt nach übertriebener Scince fiction, aber es ist leider genauso.
Hi ganz interessant was Du da schreibst, ist für mich ein glatter Kontraindikator