Heidelberg Materials etwas erholt nach Empfehlung von RBC

_bull01 schrieb gestern 13:53

Ich habe auch nie gesagt dass NICHTS mehr gebaut wird aber das Volumen ist nicht mehr vorhanden, wie du schon sagst. Die Deutschen sind besonders ein großes Problem.



Dennoch ist die Konstante gebrochen und nicht mehr auf der Höhe damit der Aktienkurs davon profitiert, zusätzlich sitzen in den inneren Kreisen ziemlich sicher mehrere Leute die es sich nicht nehmen lassen den Schrotthaufen runter zu shorten, ebenso stecken wir in einer Energie und Ölkrise,



würde deine These gestützt werden, würden logischerweise nach jedem größeren abverkauf hier (5-10%) immer wieder neue Käufer dazu kommen und der Kurs würde gestüzt werden, hier wird aber nicht gekauft. Du hast quasi in ein schwarzes Loch investiert. Du magst dich vlt mit der Aktie und Bau Thematik befasst haben, aber der Chart lügt nicht! Xetra öffnen und auf Max stellen. Dann siehst du wo die Reise hin geht…. Gute Reise nach unten.

Ich bereue es jedenfalls für einen Trade eingestiegen zu sein.



Nichts für ungut, aber du weißt selbst ziemlich gut das es ein ganz anderes Ziel für Deutschland und Europa gibt.. es wird systematisch zerstört. Und somit solltest du nochmal drüber nachdenken ob deutsche/europäische Aktien und Unternehmen so sinnvoll sind. Die werden gemeinsam mit dem Volk untergehen. Und wie du schon sagst, das dumme Volk schaut einfach zu, der Staat und die europäische Union macht fleißig weiter.



Klingt nach übertriebener Scince fiction, aber es ist leider genauso.