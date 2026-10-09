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    Tradingchance

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    Rheinmetall-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen bei Kurserholung

    Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder kurzfristig auf 1.050 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Mit der Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009) geht es seit ihrem Allzeithoch vom 4.10.25 bei 2.008 Euro – nur von relativ kurzen Gegenbewegungen unterbrochen – stetig nach unten. Innerhalb der vergangenen 12 Monate hat die Aktie, die derzeit bei 924,60 Euro notiert, mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren.

    In der Erwartung, dass die Quartalszahlen am 5.11.26 bestätigen werden, dass der Rüstungskonzern auf einem guten Weg sei, um die Jahresziele zu erreichen, bekräftigten die Experten der Deutsche Bank mit einem Kursziel von 1.800 Euro ihre Kaufempfehlung für die Rheinmetall-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder kurzfristig auf 1.050 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 950 Euro 

    Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis 950 Euro, Bewertungstag 19.3.27, BV 0,01, ISIN: DE000PM46WT5, wurde beim Rheinmetall-Aktienkurs von 924,60 Euro mit 1,01 – 1,02 Euro gehandelt.

    Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 1.050 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,70 Euro (+67 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 808,938 Euro

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 808,938 Euro, BV 0,01, ISIN: DE000MN8LCV0, wurde beim Rheinmetall-Kurs von 924,60 Euro mit 1,18 – 1,19 Euro gehandelt.

    Wenn die Rheinmetall-Aktie in nächster Zeit auf 1.050 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,41 Euro (+103 Prozent) erhöhen – sofern die Rheinmetall-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 758,495 Euro

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 758,495 Euro, BV 0,01, ISIN: DE000UP9R9V9, wurde beim Rheinmetall-Kurs von 924,60 Euro mit 1,69 – 1,70 Euro taxiert.

    Bei einem Kursanstieg der Rheinmetall-Aktie auf 1.050 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,91 Euro (+71 Prozent) steigern.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Rheinmetall-Aktien oder von Hebelprodukten auf Rheinmetall-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Rheinmetall-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen bei Kurserholung Hohe Kursziele
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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