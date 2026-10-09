BNP Paribas Real Estate Holding GmbH / Logistik-Investmentvolumen erneut ...

"Insgesamt ist weiterhin eine hohe Marktaktivität mit vielen Transaktionen zu verzeichnen, was die Anzahl der registrierten Deals mit einem Plus von gut 17 % gegenüber dem zehnjährigen Mittel eindrucksvoll unterstreicht. Durch viele kleinere Investments ist das durchschnittliche Volumen pro Deal zwar auf 20 Mio. EUR gesunken, daneben ziehen aber auch Großabschlüsse im dreistelligen Millionenbereich seit dem zweiten Quartal wieder deutlich an und legen um gut 43 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu", erläutert Christopher Raabe, Geschäftsführer und Head of Logistics & Industrial der BNP Paribas Real Estate GmbH.

Logistik-Investmentvolumen erneut über 4 Mrd. EUR Frankfurt/Main (ots) - In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres erzielt der bundesweite Logistik-Investmentmarkt ein Transaktionsvolumen von gut 4 Mrd. EUR und bleibt damit lediglich knapp 4 % unter dem Niveau des vergleichbaren Vorjahreszeitraums. Vor dem Hintergrund der aktuellen Rahmenbedingungen ist dies ein durchaus bemerkenswertes Resultat, denn insbesondere der Irankrieg mit seinen Folgen für die Energiepreise sowie das gestiegene Zinsniveau stellen den Markt vor erhebliche Herausforderungen. Nichtsdestotrotz weisen die Investmentvolumina von Quartal zu Quartal zweistellige Wachstumsraten auf, wobei das dritte Quartal den Durchschnitt der letzten vier Jahre erreicht. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate.

Die Netto-Spitzenrenditen setzen im dritten Quartal ihre Aufwärtsbewegung fort und notieren an den A-Standorten nunmehr bei 4,70 %, was einem Plus von 10 Basispunkten gegenüber dem zweiten Quartal entspricht. In Leipzig sind 4,90 % anzusetzen.



Großvolumige Deals legen zu, ausländische Investoren mit 75 % Marktanteil

Die bedeutenden Logistikmärkte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart erzielen mit insgesamt 923 Mio. EUR ein ähnliches Investmentvolumen wie im Vorjahreszeitraum (-3 %). Dabei profitieren insbesondere Hamburg und Düsseldorf von Großabschlüssen und erreichen, ebenso wie Köln, Werte über dem langjährigen Durchschnitt.



Die Verteilung der Investments nach Größenklassen zeigt im Vorjahresvergleich das höhere Gewicht der großvolumigen Deals. Mit einem Anteil von rund 31 % ist das Segment ab 100 Mio. EUR wesentlich stärker am Ergebnis beteiligt als vor einem Jahr (21 %). Während kleinere Deals bis 10 Mio. EUR ebenfalls kräftig anziehen und gut 10 % beisteuern, verliert die im Vorjahr außergewöhnlich starke Klasse zwischen 25 und 50 Mio. EUR Marktanteile. Mit aktuell 23 % liegt das absolute Resultat jedoch auch in etwa im Bereich des zehnjährigen Mittels.

Ausländische Investoren sind weiterhin sehr interessiert am deutschen Logistik-Investmentmarkt und haben hierzulande bisher über 3 Mrd. EUR platziert. Dieses Ergebnis entspricht dem langjährigen Schnitt und einer Zunahme um gut 5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Hervorzuheben sind insbesondere europäische Investoren, die mit knapp 36 % das Ranking anführen und das zweithöchste Volumen der vergangenen zehn Jahre in Deutschland investieren, aber auch nordamerikanische Anleger, die mit einem Marktanteil von rund 28 % noch vor nationalen Investments (25 %) liegen.



Perspektiven



Der deutsche Logistik-Investmentmarkt zeigt sich in einem schwierigen Umfeld in guter Verfassung und kann entgegen dem bundesweiten Trend der meisten anderen Assetklassen im laufenden Jahr von Quartal zu Quartal zulegen. Vor allem ausländische Investoren nutzen dabei die sich derzeit bietenden Chancen und zeichnen für fast alle Deals jenseits der 50-Mio.-EUR-Marke verantwortlich.

Während die geopolitischen Unsicherheiten und Kriege, die hohen Energiepreise, die US-Zollpolitik und die steigenden Zinsen den Markt weiterhin belasten, sendet die seit längerem schwächelnde Wirtschaft leicht positive Signale aus. Die führenden deutschen Wirtschafts-forschungsinstitute haben jüngst ihre Prognosen für das diesjährige BIP nach oben korrigiert, da neben den staatlichen Ausgaben für Infrastruktur, Klimaneutralität und Verteidigung vor allem die Exporte anziehen. Darüber hinaus bildet der dynamische Nutzermarkt mit seiner breit aufgestellten Nachfragebasis und dem weiter steigenden Mietpreisniveau das belastbare Fundament für Investitionen in Logistikimmobilien.

"Aus heutiger Perspektive ist davon auszugehen, dass sich die derzeitige Marktentwicklung bis zum Jahresende in ähnlicher Dynamik fortsetzt, die Investments im Schlussquartal dabei aber noch einmal zulegen können, sodass insgesamt erneut ein Investitionsvolumen jenseits der 6 Mrd. EUR möglich erscheint", so Matthias Kromer, Head of Logistics & Industrial Investment der BNP Paribas Real Estate GmbH. 2025 lag es bei 6,2 Mrd. EUR.

Link zum Marktbericht: https://ots.de/JsDd9U



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