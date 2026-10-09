ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank senkt Schott Pharma auf 'Hold' - Ziel angehoben
- Deutsche Bank stuft Schott Pharma auf „Hold“ herab
- Kursziel steigt trotz Abstufung von 23 auf 25 Euro
- Analyst sieht nach 70 Prozent Kursplus kaum Potenzial
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Schott Pharma von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 23 auf 25 Euro angehoben. Der Pharmazulieferer habe klare Fortschritte gemacht, die Erwartungen wieder zu erfüllen, und die mittelfristigen Aussichten blieben attraktiv, schrieb Falko Friedrichs am Freitag. Nach dem fast 70-prozentigen Kursanstieg seit Jahresbeginn sehe er aktuell aber kaum noch Potenzial für die Aktie./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,07 % und einem Kurs von 23,55 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der SCHOTT Pharma Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -1,71 %/+15,38 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
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Community Beiträge zu SCHOTT Pharma - A3ENQ5 - DE000A3ENQ51
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https://www.plusvisionen.de/16_02_2026/schott-pharma-aktie-die-margenstarke-nachfrage-gefaellt/
In der aktuellen Ausgabe von Börse Online als Tradingtipp empfohlen.
Schott zieht den Kurssturz von Gerresheimer nach. Das ATL sollte bei 15€ erreicht worden sein. Bei Gerresheimer geht es wieder bergauf. SCHOTT sollte daher den Turnaround auch bald starten. Bin heute bei 15,09 weiter rein. Die 15 werden m.E. gut verteidigt.