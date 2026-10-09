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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank senkt Schott Pharma auf 'Hold' - Ziel angehoben

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank stuft Schott Pharma auf „Hold“ herab
    • Kursziel steigt trotz Abstufung von 23 auf 25 Euro
    • Analyst sieht nach 70 Prozent Kursplus kaum Potenzial
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank senkt Schott Pharma auf 'Hold' - Ziel angehoben
    Foto: SCHOTT Pharma - SCHOTT Pharma

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Schott Pharma von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 23 auf 25 Euro angehoben. Der Pharmazulieferer habe klare Fortschritte gemacht, die Erwartungen wieder zu erfüllen, und die mittelfristigen Aussichten blieben attraktiv, schrieb Falko Friedrichs am Freitag. Nach dem fast 70-prozentigen Kursanstieg seit Jahresbeginn sehe er aktuell aber kaum noch Potenzial für die Aktie./rob/gl/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,07 % und einem Kurs von 23,55 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der SCHOTT Pharma Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -1,71 %/+15,38 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Deutsche Bank



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