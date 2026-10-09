Deutsche Bank senkt Schott Pharma auf 'Hold' - Ziel angehoben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,07 % und einem Kurs von 23,55 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der SCHOTT Pharma Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -1,71 %/+15,38 % bedeutet.