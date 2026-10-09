Die Fintech Forward 2026 ging in Bahrain mit über 60 unterzeichneten strategischen Vereinbarungen und 2.900 Teilnehmern zu Ende

MANAMA, Bahrain, 9. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Fintech Forward 2026 (FF26), das führende Finanzforum der Golfregion, ging heute in der Exhibition World Bahrain zu Ende. Dabei wurden mehr als 60 Absichtserklärungen (MoUs), strategische Vereinbarungen und wichtige Ankündigungen bekannt gegeben, und die Veranstaltung verzeichnete über 2.900 lokale und internationale Teilnehmer. Bei dieser vierten Ausgabe verzeichnete das Forum die bislang höchste Anzahl an Sponsoren und Ausstellern, was das starke Engagement der Branche und den gemeinsamen Ehrgeiz unterstreicht, das nächste Kapitel der Finanzdienstleistungen mitzugestalten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Anstieg der Ankündigungen und Unterzeichnungen um 65 % auf der FF26 unterstreicht die wachsende Rolle des Forums als Katalysator für greifbare wirtschaftliche Ergebnisse. Mehrere der diesjährigen Ankündigungen und Absichtserklärungen bauen auf den auf der FF25 geknüpften Verbindungen auf und zeigen, wie Bahrains agiles Finanzökosystem den Dialog und den Zugang zu Entscheidungsträgern in nachhaltige Dynamik umsetzt. Dies ist der „Team Bahrain"-Ansatz in der Praxis: Die Nutzung öffentlich-privater Partnerschaften, um Innovationen voranzutreiben, das Ökosystem zu stärken und neue Wege für Wachstum zu erschließen.

Zu den auf dem FF26 angekündigten Entwicklungen gehörte ein von der BBK vorgestelltes Pilotprojekt zu „Google Cloud Universal Ledger". Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit ARRAY Innovation durchgeführt, einem Portfoliounternehmen der Bahrain Mumtalakat Holding Company, dem Staatsfonds des Königreichs. Es untersucht den Einsatz fortschrittlicher digitaler Ledger-Technologie im Kernbankgeschäft der BBK mit potenziellen Anwendungsmöglichkeiten bei tokenisierten Zahlungen und programmierbaren Abwicklungen.

Beyon und die barq Group (Technologies Union) gaben zudem eine Vereinbarung bekannt, durch die die Geschäftsaktivitäten von Beyon Money mit der Fintech-Plattform von barq zusammengeführt werden, wobei Beyon vorbehaltlich der endgültigen Dokumentation und behördlichen Genehmigungen eine wirtschaftliche Beteiligung an barq behalten soll.

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