Einfach irre: Wenn KI-Aktien fallen, dann fallen auch die Zinsen!

Nach der Meldung, wonach OpenAI 20 Milliarden weniger Umsatz mache als zuvor kommuniziert, fielen KI-Aktien - und fielen gleichzeitig auch die Zinsen! Was ist der Grund dafür? Denn kaum jemand verschuldet sich so schnell und massiv wie die KI-Firmen - dementsprechend sollten steigende Zinsen eigentlich Gift sein für diejenigen, die sich wegen KI-Investitionen immer mehr verschulden. Aber die Logik der Finanzmärkte scheint nun zu sein: falls die KI-Story doch nicht funktioniert, wird die US-Wirtschaft in ein Loch fallen - zumal KI-Investitionen das Einzige war, was die US-Wirtschaft stark erscheinen ließ. Gestern mit den fallenden Zinsen daher eine große Rotation in Aktien, die unter den steigenden Zinsen schwer gelitten hatten. Ebenfalls gestern die Versicherung von Trump, auf keinen Fall den Iran vor den US-Zwischenwahlen anzugreifen - was steckt dahinter? Eine "False Flag"?

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