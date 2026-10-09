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    Einfach irre: Wenn KI-Aktien fallen, dann fallen auch die Zinsen!

    Denn kaum jemand verschuldet sich so schnell und massiv wie die KI-Firmen - dementsprechend sollten steigende Zinsen eigentlich Gift sein für diejenigen, die sich wegen KI-Investitionen immer mehr verschulden

    Nach der Meldung, wonach OpenAI 20 Milliarden weniger Umsatz mache als zuvor kommuniziert, fielen KI-Aktien - und fielen gleichzeitig auch die Zinsen! Was ist der Grund dafür? Denn kaum jemand verschuldet sich so schnell und massiv wie die KI-Firmen - dementsprechend sollten steigende Zinsen eigentlich Gift sein für diejenigen, die sich wegen KI-Investitionen immer mehr verschulden. Aber die Logik der Finanzmärkte scheint nun zu sein: falls die KI-Story doch nicht funktioniert, wird die US-Wirtschaft in ein Loch fallen - zumal KI-Investitionen das Einzige war, was die US-Wirtschaft stark erscheinen ließ. Gestern mit den fallenden Zinsen daher eine große Rotation in Aktien, die unter den steigenden Zinsen schwer gelitten hatten. Ebenfalls gestern die Versicherung von Trump, auf keinen Fall den Iran vor den US-Zwischenwahlen anzugreifen - was steckt dahinter? Eine "False Flag"?

     

    Das Video "Einfach irre: Wenn KI-Aktien fallen, dann fallen auch die Zinsen! " sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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