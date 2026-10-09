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    Aktie nah am Jahrestief

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    Analysten ziehen die Reißleine: Rheinmetall-Kursziel fällt um 580 Euro

    Berenberg streicht die Kaufempfehlung für Rheinmetall und senkt das Kursziel deutlich. Die Analysten haben 417 Aufträge durchgerechnet und sehen nach 2030 eine Lücke, die erst noch geschlossen werden muss.

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    Aktie nah am Jahrestief - Analysten ziehen die Reißleine: Rheinmetall-Kursziel fällt um 580 Euro
    Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-Bildfunk

    Bei Berenberg ist die Zuversicht für Rheinmetall deutlich geschrumpft. Die Privatbank stuft den Rüstungskonzern von Buy auf Hold ab und nimmt das Kursziel von 1.600 auf 1.020 Euro zurück. 

    Grundlage der Kehrtwende ist ein komplett neu aufgesetztes Modell. Die Analysten George McWhirter und Michael Smith haben 417 feste Aufträge, Rahmenverträge und mögliche Ausschreibungen über alle fünf Sparten hinweg einzeln bewertet.

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    Heraus kommt für 2030 ein Konzernumsatz von 37,6 Milliarden Euro. Das entspricht zwar einem kräftigen Jahreswachstum von 28 Prozent, liegt aber klar unter dem Marktkonsens von 41,0 Milliarden Euro. Die Umsatzprognose für 2030 sinkt um sechs Prozent, die beim Gewinn je Aktie um acht Prozent.

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    Der Knackpunkt ist die Zeit nach 2030. Kurzfristig sei Rheinmetall mit einem Auftragsbestand von rund 80 Milliarden Euro, davon 56 Milliarden fest gebucht, bestens versorgt. Für 2030 sind laut Berenberg aber nur 29 Prozent des erwarteten Umsatzes vertraglich gesichert. Laufen die großen europäischen Programme auf ein stabiles Niveau aus, braucht es neue Großaufträge in Milliardenhöhe.

    Besonders dünn wird es in der Munitionssparte. Dort sind für 2030 nur 16 Prozent der Erlöse abgedeckt, der niedrigste Wert im Konzern. Berenberg rechnet hier mit 12,3 Milliarden Euro Umsatz, während Rheinmetall selbst 14 bis 16 Milliarden Euro anpeilt. Raketenpartnerschaften etwa mit Lockheed Martin und Destinus könnten Schwächen bei Artilleriegeschossen ausgleichen, brauchen aber Zeit. 

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    Die Aktie war nach den starken Vorjahren in diesem Jahr eine herbe Enttäuschung aus Anlegersicht. Seit Jahresanfang steht ein Minus von über 40 Prozent zu Buche.

    Ganz schwarz sehen die Berenberg-Analysten aber nicht. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,1 für 2027 und einem erwarteten Gewinnwachstum von 30 Prozent pro Jahr zwischen 2028 und 2030 sei die Bewertung durchaus gestützt. Die Unsicherheit über das Tempo nach 2030 dürfte eine Neubewertung nach oben aber bremsen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 929,3EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 11:47 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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