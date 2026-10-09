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    Besonders beachtet!

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    AT&T Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 09.10.2026

    Die AT&T Aktie notiert am 09.10.2026 mit -7,89 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - AT&T Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 09.10.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    AT&T ist ein US-Telekommunikationskonzern mit Fokus auf Mobilfunk, Breitband, Glasfaser und Unternehmensnetzwerke. Kernprodukte: Wireless-Tarife, Internet, TV- und Cloud-Dienste. Starke Marktstellung in den USA, Oligopol mit Verizon und T-Mobile US. Konkurrenz auch durch Kabelanbieter und Tech-Konzerne. Vorteile: großes 5G- und Glasfasernetz, starke Markenbekanntheit, umfangreiche B2B-Beziehungen.

    AT&T Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.10.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -7,89 % verliert die AT&T Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Es bleibt ungemütlich für AT&T: Nach einem Rückgang von -6,92 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -7,89 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Obwohl die AT&T Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +11,83 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die AT&T Aktie damit um -4,19 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,79 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -2,16 % verloren.

    Zum Vergleich: Der US 500 notiert heute lediglich +0,40 % im Plus-Minus-Bereich. AT&T entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    AT&T Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,19 %
    1 Monat -5,79 %
    3 Monate +11,83 %
    1 Jahr -8,08 %
    Stand: 09.10.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur AT&T Aktie

    Es gibt 7 Mrd. AT&T Aktien. Damit ist das Unternehmen 141,81 Mrd.EUR € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,47 %. Comcast (A) notiert im Minus, mit -0,06 %. T-Mobile US notiert im Minus, mit -7,01 %. Vodafone Group verliert -4,42 %

    AT&T Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die AT&T Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AT&T Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AT&T

    -7,43 %
    -6,08 %
    -7,06 %
    +10,16 %
    -9,69 %
    +50,17 %
    +9,03 %
    -27,88 %
    +28,09 %
    ISIN:US00206R1023WKN:A0HL9Z
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