AT&T-Aktie: Knapp über der 200-Tage-Linie, Trendwende noch offen

Am 8. Oktober 2026 schloss die AT&T-Aktie bei 22,195. Damit liegt sie 16,09 Prozent unter dem Dreijahreshoch, aber 63,20 Prozent über dem Dreijahrestief. Seit dem Zwischenhoch bei 23,155 am 15. September geriet der Kurs erneut unter Druck. Der jüngste Anstieg deutet auf eine Stabilisierung hin; das Septemberhoch ist jedoch noch nicht zurückerobert.

Die AT&T-Aktie zeigt über drei Jahre einen wechselhaften Verlauf. Vom Dreijahrestief bei 13,60 am 18. Oktober 2023 stieg der Kurs bis zum 3. März 2025 auf das Dreijahreshoch von 26,45. Anschließend verlor der Aufwärtstrend an Kraft. Eine Erholung bis auf 25,205 im März 2026 blieb unter dem vorherigen Spitzenwert. Danach fiel die Aktie Anfang Juli bis auf 17,992 zurück, bevor eine erneute Gegenbewegung einsetzte. Damit steht einem deutlichen langfristigen Kursgewinn eine bislang nicht vollständig überwundene Korrektur gegenüber.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie: Knapp über der Trendmarke

Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Schlusskurse liegt bei rund 22,152. Der aktuelle Kurs notiert somit lediglich 0,20 Prozent über der 200-Tage-Linie. Das ist ein vorsichtig positives Signal, wegen des geringen Abstands aber noch keine belastbare Bestätigung einer Trendwende. Ein nachhaltiges Halten oberhalb dieser Marke würde das Chartbild verbessern.

Unterstützungen und Widerstände im AT&T-Chart

Eine erste Unterstützungszone lässt sich zwischen 21,58 und 21,70 aus den wiederholten Schlusskursen Ende September und Anfang Oktober ableiten. Darunter rücken 19,98 und das Julitief um 17,99 in den Blick. Auf der Oberseite bildet der Bereich von 22,45 bis 22,57 eine erste Hürde. Darüber folgt das Septemberhoch bei 23,155. Erst ein Überwinden dieser Marke würde die jüngste Erholung charttechnisch stärken.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AT&T Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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