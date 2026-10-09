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Deutsche Telekom Aktie stürzt brutal ab. Jetzt kaufen? 09.10.2026
Am 09.10.2026 ist die Deutsche Telekom Aktie, bisher, um -8,54 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Telekom Aktie.
Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.
Deutsche Telekom Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 09.10.2026
Rote Vorzeichen bei Deutsche Telekom: Der Kurs rutscht um -8,54 % auf 24,730€ ab. Die Deutsche Telekom Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,26 % wieder ab und notiert heute bei 24,730€. Was sollten Anleger jetzt beachten?
Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Deutsche Telekom mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -0,27 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -1,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,40 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Telekom um -8,09 % verloren.
Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,99 %
|1 Monat
|-9,40 %
|3 Monate
|-0,27 %
|1 Jahr
|-12,77 %
? wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Deutsche-Telekom-Aktie auf rund 25 Euro. Als Belastung werden Musks Lizenzpläne in den USA und mögliche Konkurrenz für T-Mobile diskutiert. Einige sehen Kaufchancen und verweisen auf rund 4,4 % Dividendenrendite; Nachkäufe bei 23,60 Euro werden erwogen. Gute US-Zahlen und Aktienrückkäufe gelten als mögliche Impulse gegen den Abwärtstrend. Eine Erholung auf 28 Euro bis Jahresende bleibt umstritten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Zur Deutsche Telekom Diskussion
Informationen zur Deutsche Telekom Aktie
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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Deutsche Telekom Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Deutsche Telekom Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.