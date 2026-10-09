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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Telekom Aktie stürzt brutal ab. Jetzt kaufen? 09.10.2026

    Am 09.10.2026 ist die Deutsche Telekom Aktie, bisher, um -8,54 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Telekom Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Telekom Aktie stürzt brutal ab. Jetzt kaufen? 09.10.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

    Deutsche Telekom Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 09.10.2026

    Rote Vorzeichen bei Deutsche Telekom: Der Kurs rutscht um -8,54 % auf 24,730 ab. Die Deutsche Telekom Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,26 % wieder ab und notiert heute bei 24,730. Was sollten Anleger jetzt beachten?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Deutsche Telekom mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -0,27 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -1,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,40 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Telekom um -8,09 % verloren.

    Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,99 %
    1 Monat -9,40 %
    3 Monate -0,27 %
    1 Jahr -12,77 %
    Stand: 09.10.2026, 10:33 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Deutsche-Telekom-Aktie auf rund 25 Euro. Als Belastung werden Musks Lizenzpläne in den USA und mögliche Konkurrenz für T-Mobile diskutiert. Einige sehen Kaufchancen und verweisen auf rund 4,4 % Dividendenrendite; Nachkäufe bei 23,60 Euro werden erwogen. Gute US-Zahlen und Aktienrückkäufe gelten als mögliche Impulse gegen den Abwärtstrend. Eine Erholung auf 28 Euro bis Jahresende bleibt umstritten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Zur Deutsche Telekom Diskussion

    Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 120,18 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 09.10. - FTSE Athex 20 stark +1,15 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Dax etwas erholt an der 25.000-Punkte-Hürde


    Nach seinem schwachen Vortag hat sich der Dax am Freitag etwas stabilisiert. Der deutsche Leitindex gewann im frühen Handel 0,83 Prozent auf 25.014 Punkte. Am Vortag war er gleich zu Beginn unter die runde Marke von 25.000 Punkten gefallen und bis …

    Marktüberblick: Telekomaktien im Fokus


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    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,50 %. ORANGE notiert im Minus, mit -3,47 %. AT&T notiert im Minus, mit -8,04 %. Telefonica verliert -3,97 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -4,46 %.

    Deutsche Telekom Aktie jetzt kaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Deutsche Telekom Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Deutsche Telekom Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Deutsche Telekom

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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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