Deutlicher Kurssprung bei der Zalando Aktie - 09.10.2026

Der Höhenflug der Zalando Aktie geht weiter: Am heutigen Handelstag steht ein Plus von +3,97 % zu Buche, die Aktie notiert bei 23,810€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,19 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Zalando Aktie. Nach einem Plus von +1,19 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 23,810€, mit einem Plus von +3,97 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Auf Sicht von drei Monaten bleibt Zalando trotz des heutigen Kurssprungs mit -12,59 % im Minus.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,54 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Zalando eine negative Entwicklung von -8,95 % erlebt.

Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,70 % 1 Monat -1,54 % 3 Monate -12,59 % 1 Jahr -17,54 %

Informationen zur Zalando Aktie

Stand: 09.10.2026, 10:33 Uhr

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,27 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Zalando Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Zalando Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.