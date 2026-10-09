Apple - Aktie mit schwachem Handelstag - 09.10.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Apple Aktie. Mit einer Performance von -1,83 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem Plus von +0,91 % am Vortag kommt es heute bei Apple zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -1,83 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Apple entwickelt Hardware, Software und Services für Consumer-Elektronik. Kernprodukte: iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, Services (App Store, iCloud, Apple Music/TV+). Marktstellung: Premium-Anbieter mit hoher Markenstärke, stark im Smartphone- und Wearables-Segment. Wichtige Konkurrenten: Samsung, Google, Microsoft, Huawei. USP: enge Hardware-Software-Integration, Ökosystem-Bindung, starke Marke.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Apple nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +9,73 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Apple Aktie damit um +2,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,10 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Apple +29,69 % gewonnen.

Apple Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,36 % 1 Monat +10,10 % 3 Monate +9,73 % 1 Jahr +36,29 %

Informationen zur Apple Aktie

Stand: 09.10.2026, 10:33 Uhr

Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,35 Bil. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,84 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,63 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,83 %.

Lohnt sich ein Investment in die Apple Aktie?

Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.