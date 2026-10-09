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    Besonders beachtet!

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    SpaceX - Aktie gewinnt kräftig - 09.10.2026

    Die SpaceX Aktie notiert am 09.10.2026 mit +3,69 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - SpaceX - Aktie gewinnt kräftig - 09.10.2026
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    SpaceX aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 09.10.2026

    Mit einer Performance von +3,69 % konnte die SpaceX Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die SpaceX Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -4,32 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 148,50. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die SpaceX Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,79 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,64 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +12,56 % gewonnen.

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    SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,79 %
    1 Monat +12,64 %
    3 Monate +13,68 %
    1 Jahr +12,56 %
    Stand: 09.10.2026, 10:34 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurserholung seit August und die hohe Bewertung von SpaceX. Diskutiert werden ETF-Käufe, auslaufende Haltefristen und erwartete KGVs von 81 für 2027 und 31 für 2028. Wachstumshoffnungen für Starlink und KI stehen Bewertungsbedenken gegenüber. Weitere Themen sind laut verlinkten Berichten die erwarteten Quartalszahlen, eine angestrebte Finanzierung über 40 Mrd. US-Dollar für Nvidia-Chips und Satellitenprojekte mit Rheinmetall.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.

    Zur SpaceX Diskussion

    Informationen zur SpaceX Aktie

    Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,14 Bil. € wert.

    Dax etwas erholt an der 25.000-Punkte-Hürde


    Nach seinem schwachen Vortag hat sich der Dax am Freitag etwas stabilisiert. Der deutsche Leitindex gewann im frühen Handel 0,83 Prozent auf 25.014 Punkte. Am Vortag war er gleich zu Beginn unter die runde Marke von 25.000 Punkten gefallen und bis …

    Telekom-Aktie bricht ein – ausgerechnet SpaceX ist der Grund!


    SpaceX bereitet den Einstieg ins Mobilfunkgeschäft vor hat hierfür Funkfrequenzen im Wert von 8 Milliarden US-Dollar gekauft. Auch die Deutsche Telekom gerät unter Druck.

    Konkurrenz von Spacex belastet Deutsche Telekom, T-Mobile US


    Die Aussicht auf eine sich verschärfende Wettbewerbslage in den USA hat am Freitag die Aktien von T-Mobile US und die des Mutterkonzerns Deutsche Telekom belastet. Während Letztere auf Tradegate mit minus fünf Prozent der größte vorbörsliche …

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,35 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,29 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,44 %. Northrop Grumman verliert -0,44 %

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SpaceX Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SpaceX Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    SpaceX

    +3,85 %
    +11,79 %
    +12,64 %
    +13,68 %
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