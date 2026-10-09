SpaceX - Aktie gewinnt kräftig - 09.10.2026

In den letzten drei Monaten verzeichnete die SpaceX Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Mit einer Performance von +3,69 % konnte die SpaceX Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die SpaceX Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -4,32 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 148,50€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,79 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,64 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +12,56 % gewonnen.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,79 % 1 Monat +12,64 % 3 Monate +13,68 % 1 Jahr +12,56 %

? wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 09.10.2026, 10:34 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurserholung seit August und die hohe Bewertung von SpaceX. Diskutiert werden ETF-Käufe, auslaufende Haltefristen und erwartete KGVs von 81 für 2027 und 31 für 2028. Wachstumshoffnungen für Starlink und KI stehen Bewertungsbedenken gegenüber. Weitere Themen sind laut verlinkten Berichten die erwarteten Quartalszahlen, eine angestrebte Finanzierung über 40 Mrd. US-Dollar für Nvidia-Chips und Satellitenprojekte mit Rheinmetall.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,14 Bil. € wert.

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SpaceX bereitet den Einstieg ins Mobilfunkgeschäft vor hat hierfür Funkfrequenzen im Wert von 8 Milliarden US-Dollar gekauft. Auch die Deutsche Telekom gerät unter Druck.

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Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,35 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,29 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,44 %. Northrop Grumman verliert -0,44 %

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SpaceX Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SpaceX Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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