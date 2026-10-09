AIXTRON Aktie mit Kurssprung +4,18 % - 09.10.2026

Die AIXTRON Aktie notiert aktuell bei 37,63€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,18 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,51 € entspricht. Die AIXTRON Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -5,15 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 37,63€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von AIXTRON in den letzten drei Monaten Verluste von -13,02 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,29 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von AIXTRON +117,91 % gewonnen.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,46 % 1 Monat -1,29 % 3 Monate -13,02 % 1 Jahr +172,17 %

? wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 09.10.2026, 10:34 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Aixtrons Erholung und den Anstieg von 127 Prozent seit Jahresbeginn. Die Aktie nähert sich 40 Euro, wo Verkaufsdruck gesehen wird. Analysten bleiben überwiegend positiv und verweisen auf KI-Photonik, HVDC und GaN; Amundi erhöhte den Anteil auf 3,26 Prozent, die Neubestellungen stiegen im zweiten Quartal um 81 Prozent. Als mögliche künftige Impulse werden auch SiC und Photonik diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,27 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,52 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +2,47 %.

Lohnt sich ein Investment in die AIXTRON Aktie?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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