Rational nach Bodenbildung mit Auftrieb - RBC optimistisch

RBC-Analyst Sebastian Kuenne nimmt mit seinem "Outperform"-Votum erstmals seit sieben Jahren wieder eine positive Haltung gegenüber den Rational-Aktien ein, wie er in seiner Neubewertung vom Freitag schrieb. Kuenne verwies auf die jüngst gesunkene Bewertung.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Rational haben am Freitag von einer Kaufempfehlung der kanadischen Bank RBC profitiert. Am Vormittag stieg der Kurs des Großküchenausstatters um 4,7 Prozent auf 583 Euro. Damit waren die Anteile im MDax unter den stärksten Werten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Papiere hatten im Februar mit 776,50 Euro ein Jahreshoch erreicht. Danach gerieten sie unter Druck und beschleunigten Anfang August die Talfahrt. Seit September zeigt sich auf dem gesunkenen Niveau eine Stabilisierung. Der Kurssprung an diesem Freitag hievt sie nun wieder über die 21-Tage-Linie, die Hinweise auf den kurzfristigen Trend liefert.

Rational sei ein Paradebeispiel für deutsche Mittelstandstechnik, und die Finanzkennzahlen sähen so beeindruckend aus wie eh und je, erläutere Experte Kuenne. Das Unternehmen habe sowohl bei den Produkten als auch bei den Preisen die Nase vorn gegenüber Konkurrent Unox, und das Volumenwachstum sollte sich wieder im Bereich von jährlich fünf bis sieben Prozent normalisieren.

Auch die Preise verbesserten sich. Insgesamt sieht Kuenne Rational als ein Unternehmen mit nachhaltigem Wachstum, das unabhängig von jeglichem KI-bezogenen Investitionszyklus sei./ajx/bek/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rational Aktie Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,28 % und einem Kurs von 585 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 10:33 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rational Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Rational zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1400 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 872,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.070,00EUR was eine Bandbreite von +19,76 %/+83,06 % bedeutet.



