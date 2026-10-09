AKTIEN IM FOKUS
Rational nach Bodenbildung mit Auftrieb - RBC optimistisch
- RBC empfiehlt Rational nach sieben Jahren wieder
- Rational-Aktie steigt um 4,7 Prozent auf 583 Euro
- Analyst erwartet fünf bis sieben Prozent Wachstum
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Rational haben am Freitag von einer Kaufempfehlung der kanadischen Bank RBC profitiert. Am Vormittag stieg der Kurs des Großküchenausstatters um 4,7 Prozent auf 583 Euro. Damit waren die Anteile im MDax unter den stärksten Werten.
RBC-Analyst Sebastian Kuenne nimmt mit seinem "Outperform"-Votum erstmals seit sieben Jahren wieder eine positive Haltung gegenüber den Rational-Aktien ein, wie er in seiner Neubewertung vom Freitag schrieb. Kuenne verwies auf die jüngst gesunkene Bewertung.
Die Papiere hatten im Februar mit 776,50 Euro ein Jahreshoch erreicht. Danach gerieten sie unter Druck und beschleunigten Anfang August die Talfahrt. Seit September zeigt sich auf dem gesunkenen Niveau eine Stabilisierung. Der Kurssprung an diesem Freitag hievt sie nun wieder über die 21-Tage-Linie, die Hinweise auf den kurzfristigen Trend liefert.
Rational sei ein Paradebeispiel für deutsche Mittelstandstechnik, und die Finanzkennzahlen sähen so beeindruckend aus wie eh und je, erläutere Experte Kuenne. Das Unternehmen habe sowohl bei den Produkten als auch bei den Preisen die Nase vorn gegenüber Konkurrent Unox, und das Volumenwachstum sollte sich wieder im Bereich von jährlich fünf bis sieben Prozent normalisieren.
Auch die Preise verbesserten sich. Insgesamt sieht Kuenne Rational als ein Unternehmen mit nachhaltigem Wachstum, das unabhängig von jeglichem KI-bezogenen Investitionszyklus sei./ajx/bek/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rational Aktie
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,28 % und einem Kurs von 585 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rational Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Rational zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 872,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.070,00EUR was eine Bandbreite von +19,76 %/+83,06 % bedeutet.
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Hallo zusammen,
das Geschäftsmodell und die starke Marktstellung von Rational dürften hier im Thread hinreichend bekannt sein. Ein Blick auf die fundamentale Entwicklung zeigt, dass das Unternehmen operativ nach wie vor sehr solide aufgestellt ist.
Interessant ist aktuell jedoch die Bewertung infolge der jüngsten Kursschwäche. Auf Sicht von einem sowie fünf Jahren notiert die Aktie mit rund 9 % im Minus. Durch diesen Rücksetzer ist die Dividendenrendite – unter Berücksichtigung der für Rational üblichen Sonderausschüttungen – inzwischen auf über 3 % gestiegen (aktuell 3,07 % zum Stand 03.06.26). Für diesen Qualitätswert ist das historisch ein eher seltenes Niveau.
Die wesentlichen Kennzahlen Überblick:
- Dividendenwachstum: Das Dividendenwachstum über 10 Jahre (CAGR) liegt bei konstanten 8,5 % p.a.
- Kontinuität: Seit 5 Jahren gab es keine Kürzung, die Ausschüttung wurde in diesem Zeitraum gesteigert.
- FCF-Payout: Die Payout-Quote bezogen auf den Free Cashflow (FCF) beträgt 90,3 %. Das ist zwar hoch, spiegelt aber das kapitaleffiziente Modell und die wiederkehrenden Erlöse aus dem Service- und Chemiegeschäft (Reinigungstabs) wider.
Die Gründe für die zögerliche Kursentwicklung sind durchaus nachvollziehbar. Die Gastronomiebranche bleibt zyklisch, und im reifen Kernsegment der Kombidämpfer rückt das Thema Marktsättigung in den etablierten Märkten näher. Zukünftiges Wachstum muss daher verstärkt über die iVario-Reihe, Neuentwicklungen wie den iHexagon oder die weitere internationale Expansion realisiert werden.
Für langfristig orientierte Dividendeninvestoren könnte das aktuelle Bewertungsniveau dennoch einen Blick wert sein.
Wie schätzt ihr die Situation momentan ein? Reicht euch der Rücksetzer für einen Einstieg bzw. Nachkauf, oder seht ihr das Chance-Risiko-Verhältnis angesichts der Wachstumsrisiken weiterhin kritisch?
Meldung von heute morgen, Quelle:
- 6 Prozent Umsatzplus – währungsbereinigtes Wachstum mit 8 Prozent zurück auf gewohntem Niveau
- 341 Millionen Euro Umsatzerlöse im vierten Quartal 2025 – 1.260 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2025
- iVario-Umsatzerlöse wachsen um 10 Prozent – iCombi steigt um 5 Prozent
- Starkes Wachstum in Europa und Americas
- 26,4 Prozent EBIT-Marge