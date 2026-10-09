freenet Aktie schwach im Handel - 09.10.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die freenet Aktie. Sie fällt um -2,30 % auf 22,100€. Es bleibt ungemütlich für freenet: Nach einem Rückgang von -1,48 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,30 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

freenet ist ein deutscher Telekom- und Digital-Lifestyle-Anbieter mit Fokus auf Mobilfunk (v.a. Service-Provider, MVNO), TV/Streaming (waipu.tv) und Internetdienste. Starke Position im deutschen Mobilfunk-Reseller-Markt, enge Partnerschaften mit Netzbetreibern. Konkurrenten: 1&1, Drillisch, Telefonica, Vodafone, Telekom. USP: breite Markenpalette, unabhängige Tarifberatung, starkes TV-Streaming-Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei freenet damit auf -4,49 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,49 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,37 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von freenet -23,70 % verloren.

freenet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,49 % 1 Monat -8,37 % 3 Monate -4,49 % 1 Jahr -15,71 %

? wallstreetONLINE-Community zur freenet Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 09.10.2026, 10:35 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den schwachen freenet-Kurs und mögliche Nachkäufe. Diskutiert werden Konkurrenzrisiken durch SpaceX sowie Chancen als Vertriebspartner. Weitere Themen sind die Telefónica-Vertragsbelastung von rund 50 Mio. Euro 2026, das trotz dieser Belastung genannte bereinigte EBITDA-Ziel von 620 Mio. Euro und die Mindestdividende bis 2028. Der geplante Ceconomy-Verkauf könnte rund 150 Mio. Euro Liquidität und einen Gewinnschub bringen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber freenet eingestellt.

Informationen zur freenet Aktie

Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,64 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -8,54 %. United Internet notiert im Minus, mit -2,70 %. Telefonica Deutschland notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Vodafone Group verliert -4,46 %

freenet Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der freenet Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur freenet Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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