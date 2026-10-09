United Internet Aktie schwach im Handel - 09.10.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,70 % verliert die United Internet Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der United Internet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,69 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 23,040€, mit einem Minus von -2,70 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

United Internet ist ein deutscher Internet- und Telekomkonzern (u.a. 1&1, IONOS). Kerngeschäft: Breitband- und Mobilfunkverträge, Hosting, Cloud- und Serverlösungen für Privat- und Geschäftskunden. Starke Position im deutschen Massenmarkt, v.a. als Discountermarke. Wichtige Wettbewerber: Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica, AWS, Microsoft Azure. USP: eigene 1&1-Mobilfunknetz-Infrastruktur im Aufbau, starke Markenbreite.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von United Internet in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +0,35 % bestehen.

Auf Wochensicht hat die United Internet Aktie damit -4,23 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,19 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die United Internet um -16,95 % verloren.

United Internet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,23 % 1 Monat -17,19 % 3 Monate +0,35 % 1 Jahr -15,37 %

Informationen zur United Internet Aktie

Stand: 09.10.2026, 10:35 Uhr

Es gibt 192 Mio. United Internet Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,42 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -8,54 %. freenet notiert im Minus, mit -2,30 %. Telefonica Deutschland notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Vodafone Group verliert -4,46 % GoDaddy Registered (A) notiert im Plus, mit +0,37 %.

United Internet Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die United Internet Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur United Internet Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.