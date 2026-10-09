Porsche-Verkäufe brechen ein: Jeder dritte Kunde in China ist weg!

Die Talfahrt bei Porsche hält an. Der Sportwagenhersteller hat in den ersten neun Monaten 2026 weltweit nur noch 178.532 Fahrzeuge ausgeliefert. Das entspricht einem Rückgang von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders dramatisch fällt die Entwicklung in China aus. Auf dem einstigen Wachstumsmarkt brachen die Auslieferungen um 33 Prozent auf 21.493 Fahrzeuge ein. Auch in Nordamerika, der inzwischen größten Absatzregion, ging es um 13 Prozent auf 56.088 Einheiten bergab. In Europa ohne Deutschland betrug das Minus elf Prozent, auf dem Heimatmarkt sieben Prozent.

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Neben der schwachen Nachfrage belasten Modellwechsel das Geschäft. Die Auslieferungen der inzwischen eingestellten 718-Baureihe stürzten um 79 Prozent ab. Beim Macan ging es um 21 Prozent bergab, beim Elektro-Sportwagen Taycan sogar um 31 Prozent. Ein Modell trotzt der Krise: Der legendäre Porsche 911 legte um zwölf Prozent auf 42.217 Fahrzeuge zu. Auch die besonders teuren GTS-, Turbo- und GT-Varianten bleiben gefragt. Der Cayenne behauptete sich mit 59.586 Auslieferungen als meistverkaufte Baureihe.

Die Entwicklung passt zur neuen Strategie von Konzernchef Michael Leiters. Unter dem Namen "Sportwagenschmiede ’35" will Porsche künftig stärker auf exklusive, margenstarke Modelle setzen und die Kosten drastisch reduzieren. Langfristig peilt der Konzern wieder eine operative Marge von 15 Prozent an. Für Anleger bleibt allerdings eine entscheidende Frage: Kann Porsche mit weniger verkauften Autos tatsächlich wieder deutlich mehr Gewinn erwirtschaften? Der starke 911 liefert zumindest ein erstes Argument für den radikalen Kurswechsel.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 41,38EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.

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