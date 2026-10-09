🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG

    Porsche-Schock

    957 Aufrufe 957 0 Kommentare 0 Kommentare

    Porsche-Verkäufe brechen ein: Jeder dritte Kunde in China ist weg!

    Porsche kämpft mit einem Absatzeinbruch von 16 Prozent. Besonders China belastet den Sportwagenbauer. Nur der 911 trotzt der Krise mit starkem Wachstum.

    Für Sie zusammengefasst
    Porsche-Schock - Porsche-Verkäufe brechen ein: Jeder dritte Kunde in China ist weg!
    Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Die Talfahrt bei Porsche hält an. Der Sportwagenhersteller hat in den ersten neun Monaten 2026 weltweit nur noch 178.532 Fahrzeuge ausgeliefert. Das entspricht einem Rückgang von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders dramatisch fällt die Entwicklung in China aus. Auf dem einstigen Wachstumsmarkt brachen die Auslieferungen um 33 Prozent auf 21.493 Fahrzeuge ein. Auch in Nordamerika, der inzwischen größten Absatzregion, ging es um 13 Prozent auf 56.088 Einheiten bergab. In Europa ohne Deutschland betrug das Minus elf Prozent, auf dem Heimatmarkt sieben Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Porsche AG!
    Long
    38,49€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    43,71€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 13,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbstEröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

     

    Neben der schwachen Nachfrage belasten Modellwechsel das Geschäft. Die Auslieferungen der inzwischen eingestellten 718-Baureihe stürzten um 79 Prozent ab. Beim Macan ging es um 21 Prozent bergab, beim Elektro-Sportwagen Taycan sogar um 31 Prozent. Ein Modell trotzt der Krise: Der legendäre Porsche 911 legte um zwölf Prozent auf 42.217 Fahrzeuge zu. Auch die besonders teuren GTS-, Turbo- und GT-Varianten bleiben gefragt. Der Cayenne behauptete sich mit 59.586 Auslieferungen als meistverkaufte Baureihe.

    Die Entwicklung passt zur neuen Strategie von Konzernchef Michael Leiters. Unter dem Namen "Sportwagenschmiede ’35" will Porsche künftig stärker auf exklusive, margenstarke Modelle setzen und die Kosten drastisch reduzieren. Langfristig peilt der Konzern wieder eine operative Marge von 15 Prozent an. Für Anleger bleibt allerdings eine entscheidende Frage: Kann Porsche mit weniger verkauften Autos tatsächlich wieder deutlich mehr Gewinn erwirtschaften? Der starke 911 liefert zumindest ein erstes Argument für den radikalen Kurswechsel.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 41,38EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Porsche-Schock Porsche-Verkäufe brechen ein: Jeder dritte Kunde in China ist weg! Porsche kämpft mit einem Absatzeinbruch von 16 Prozent. Besonders China belastet den Sportwagenbauer. Nur der 911 trotzt der Krise mit starkem Wachstum.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     