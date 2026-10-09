Baupreise steigen überdurchschnittlich

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Bauen in Deutschland ist erneut deutlich teurer geworden. Im August lagen die Preise für den Neubau herkömmlicher Wohngebäude 5,5 Prozent über dem Niveau aus dem Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Eine schnellere Preissteigerung hatte es zuletzt vor drei Jahren gegeben. Innerhalb des beobachteten Dreimonatszeitraums kletterten die Preise um 1,0 Prozent.

Vor allem die Preise für Dacharbeiten legten innerhalb eines Jahres um 7,6 Prozent zu. Auch Zimmer- und Holzbauarbeiten wurden 7,2 Prozent teurer. Nicht ganz so stark stiegen die Preise für Mauer- (4,2 Prozent) und Betonarbeiten (4,3 Prozent). Beim Innenausbau treiben Elektroanlangen und Heizanlagen die Preise. Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden sind 6,0 Prozent teurer als im August 2025.

Die Preisentwicklung weit oberhalb der durchschnittlichen Entwicklung der Verbraucherpreise (2,9 Prozent) trifft nicht nur Wohngebäude: Die Preise im Straßenbau lagen 6,9 Prozent über denen aus dem Vorjahr, während Bürogebäude 5,7 Prozent teurer waren./ceb/DP/zb



