ROUNDUP
Aufseher brummen VW Millionenstrafe auf - Verstoß gegen Ad-hoc-Pflicht
- VW zahlt 1,2 Millionen Euro wegen Meldeverstoß
- VW-Prognose 2023 lag klar über den Erwartungen
- Kursrelevante Insiderinformationen sind sofort zu melden
BONN (dpa-AFX) - Die deutsche Finanzdienstleistungsaufsicht hat Volkswagen wegen eines Verstoßes gegen Veröffentlichungspflichten mit einer millionenschweren Geldbuße belegt. Die VW AG soll demnach 1,2 Millionen Euro zahlen, wie die Bafin am Freitag mitteilte. Die Prognose von VW für das Geschäftsjahr 2023 habe deutlich über den Markterwartungen gelegen. Die sich darin widerspiegelnde Geschäftsentwicklung hätte das Unternehmen nach Darstellung der Bonner Behörde unverzüglich "Ad-hoc" mitteilen müssen - also in einer besonders auffälligen Art und Weise für die Marktteilnehmer an den Finanzmärkten. Stattdessen habe das Unternehmen diese Insiderinformationen lediglich in einer Pressemitteilung veröffentlicht. VW akzeptierte das Bußgeld.
Der entsprechende Bescheid sei das Ergebnis einer Verständigung zwischen der Volkswagen AG und der Bafin zur Beendigung des Verfahrens, teilte ein Konzernsprecher mit. Unabhängig von der erfolgten Verständigung sei die Volkswagen AG allerdings unverändert der Rechtsauffassung, dass sie ihre Veröffentlichungspflichten eingehalten habe und sämtliche Marktteilnehmer durch die Veröffentlichung der Pressemitteilung ausreichend informiert worden seien.
Börsennotierte Unternehmen unterliegen in Deutschland der sogenannten Ad-hoc-Publizitätspflicht. Das heißt, dass nicht öffentliche Insiderinformationen, die den Aktienkurs in bedeutender Weise beeinflussen können, sofort ("ad-hoc") veröffentlicht werden müssen. Dazu zählt nach Angaben der Bafin auch eine deutliche Abweichung der Geschäftszahlen von der Markterwartung.
Die Ad-hoc-Publizitätspflicht ist Teil der Marktmissbrauchsverordnung. Verstößt ein Unternehmen dagegen, kann die Bafin dies mit einer Geldbuße bis höchstens 2,5 Millionen Euro oder bis zu zwei Prozent des Umsatzes ahnden.
Die Geldbuße wurde nach Angaben der Bafin bereits am 1. Oktober festgesetzt. Am 3. März 2023 hatte Volkswagen die Anleger im laufenden Handel mit einem optimistischen Ausblick auf das Jahr überrascht. Die im Dax notierte VW-Aktie war an dem Tag um mehr als 10 Prozent in die Höhe geschnellt./men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 66,92 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +8,79 %/+78,84 % bedeutet.
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Jetzt einsteigen ,1 Jahr warten ,glaube ich es lohnt sich ,die schütteln jetzt alles schlechte raus .
BörsenVeteran:
Aha, der nächste selbsternannte „Experte“, der das Ende des Abends ausruft und fantastische Kursziele von 25 bis 30 Euro aus der Mottenkiste von vor 20 Jahren hervorkramt.
Wenn man deine Polemik liest, könnte man meinen, Volkswagen bestünde nur noch aus einer leeren Hülle und einer Kantine mit Currywurst. Rechnen wir deine steile These doch mal kurz nach:
1. Die Summe der Einzelteile (SOTP) zerstört deine 25-Euro-Fantasie:
- Lamborghini: Würde als eigenständige Luxusmarke an der Börse locker mit 15.000 bis 20.000 Millionen Euro bewertet werden.
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- Bentley, Audi & Ducati: Zusammen ein profitabler Premium-Klotz im Wert von weiteren 25.000 bis 30.000 Millionen Euro.
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- Porsche AG (P911): An der die Konzernmutter gigantische Mehrheitsanteile hält – Wert allein dieser Beteiligung: zig Milliarden.
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- Dazu kommen TRATON (LKW-Sparte), die Finanzdienstleistungen (VW Financial Services) mit Milliarden-Cashflows und das weltweite Produktionsnetzwerk.
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Bei deinem vorhergesagten Kurskorridor von 25 bis 30 Euro würde die gesamte Volkswagen AG an der Börse mit lächerlichen 12 bis 15 Milliarden Euro bewertet. Das würde bedeuten, dass man den gesamten VW-Konzern geschenkt bekommt, wenn man nur Lamborghini und Audi zum fairen Marktwert kauft! Merkst du selbst, wie absurd deine Rechnung ist du Träumer?
2. Wenn du dir so sicher bist: Geh All-In Short!
Du schreibst hier mit einer Selbstgefälligkeit, als hättest du die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wenn der Boden angeblich erst bei 25 Euro liegt und wir aktuell bei knapp 68 Euro stehen, hättest du hier die Chance deines Lebens: Nimm all dein Erspartes, verpfände dein Haus, geh mit maximalem Hebel SHORT und verkaufe bei 25 Euro! Du müsstest doch in Kürze Steinreich werden!
Aber komischerweise tun das Typen wie du nie. Im Forum große Reden schwingen und den Untergang beschwören ist halt kostenlos – echtes Kapital gegen die Substanzwerte eines Weltkonzerns zu wetten, erfordert Mut und Verstand.
3. Zyklen und Kapitulation:
Niemand bestreitet die strukturellen Probleme in Wolfsburg, die Bürokratie oder den Reformbedarf bei den Arbeitszeiten. Aber dass Oliver Blume und der Vorstand genau JETZT die Verträge und die 35-Stunden-Woche angreifen, zeigt doch, dass der Sanierungsdruck endlich exekutiert wird.
Wer bei historischen Panik-Tiefs und KGV-Bewertungen unter 4 von „Insolvenz“ und „25 Euro“ träumt, versteht den Unterschied zwischen einer operativen Krise und einer bilanziellen Überschuldung nicht.
Wir sprechen uns wieder, wenn der Zyklus dreht und du deinen Short-Krediten hinterherrennst.