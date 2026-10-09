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    Auf dem niedrigsten Stand

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    Rohöl: So viel geht jetzt durch die Straße von Hormus

    Die Straße von Hormus, das Nadelöhr der Weltwirtschaft, wird immer mehr gemieden. Aktuelle Daten zeigen, wo jetzt das Öl fließt.

    Für Sie zusammengefasst
    Auf dem niedrigsten Stand - Rohöl: So viel geht jetzt durch die Straße von Hormus
    Foto: Amirhosein Khorgooi - Iranian Students' News Agency, I

    Die Zahl der Schiffe, die die Straße von Hormus passieren, ist auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Monaten gefallen, nachdem die Angriffe auf Tanker in der wichtigen Wasserstraße letzte Woche ihren Höchststand seit Beginn des US-israelischen Krieges gegen den Iran erreicht hatten, wie Schifffahrtsdaten zeigen.

    Laut Daten des Analyseunternehmens Kpler passierten am Dienstag nur sieben Rohstoffschiffe die Straße von Hormus, das ist der niedrigste Wert seit dem 23. Juli.

    Der Rohöltransport durch die Meerenge ist gegenüber der Vorwoche um 27 Prozent auf 10,1 Millionen Barrel pro Tag gesunken, laut Kpler-Analysten. Das entspricht dem September-Durchschnitt und liegt bei 74  Prozent des Vorkriegsniveaus.

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    Der Großteil des Rückgangs entfiel auf Schiff-zu-Schiff-Umladungen im Golf von Oman, wo Ladungen zwischen Tankern umgeschlagen werden.

    Die Exporte von der Küste des Golfs von Oman und des Roten Meeres stiegen jedoch auf 6,7 Millionen Barrel pro Tag, mehr als das Doppelte des Vorkriegsniveaus, so die Analysten, wodurch die Lieferausfälle aus Hormus kompensiert wurden.

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    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Dies habe dazu beigetragen, die Gesamtexporte von Rohöl aus dem Nahen Osten auf dem Vorkriegsniveau zu halten.

    Die Zahl der Schiffe, die die Meerenge durchfuhren, stieg am Mittwoch leicht auf 10, blieb aber deutlich hinter den täglichen Zahlen von mehr als 20 am Sonntag und Montag zurück, wie die Daten zeigen.

    In den letzten zwei Tagen sind mehr Schiffe in die Meerenge eingefahren als aus ihr herausgefahren sind.

    Die Zahlen schließen Schiffe aus, die die Grenze passieren, deren AIS-Transponder (Automatisches Identifizierungssystem) zur Vermeidung einer Entdeckung ausgeschaltet sind.

    Laut LSEG-Daten über alle Schiffe, die das Nadelöhr der Weltwirtschaft durchquerten, waren es am Dienstag acht, gleichmäßig verteilt auf Ein- und Ausfahrten, im Vergleich zu 14 am Vortag.

    Die Angriffe auf Tanker, die durch Hormus fuhren, erreichten letzte Woche den höchsten Stand seit Beginn des Iran-Krieges, wie Reuters mitteilt.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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