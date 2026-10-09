Warum die DWS trotz Frankreichs Schuldenproblem keine neue Eurokrise erwartet

Frankreichs Schulden wachsen, Anleiheinvestoren werden nervös: Bis 2027 dürfte die Staatsverschuldung mehr als 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreichen. Trotzdem erwartet die DWS keine neue Eurokrise. Der Grund dafür ist eine Kennzahl, die über den Staatshaushalt hinausgeht.



Nach Einschätzung der DWS war die 2010 von Griechenland ausgehende Eurokrise vor allem eine Zahlungsbilanzkrise. Mehreren Ländern fehlten eigene Ersparnisse, um ihre Investitionen zu finanzieren. Sie waren auf Geld aus dem Ausland angewiesen. Als dieses ausblieb, mussten sie ihre Haushalte sanieren. Löhne und Preise mussten zugleich unterdurchschnittlich steigen. Eine Abwertung der eigenen Währung war im Euroraum unmöglich.



Heute ist die Lage anders: Irland, Spanien, Portugal und Italien erzielten im Jahr 2025 Leistungsbilanzüberschüsse. 2007 hatten sie noch Defizite. Ihre Ersparnisse übersteigen inzwischen die Investitionen und ihre Abhängigkeit von ausländischem Kapital ist gesunken. Griechenlands Defizit ist kleiner geworden, bleibt aber erheblich. Frankreichs Leistungsbilanz liegt weiterhin leicht im Minus.

So lag das Leistungsbilanzsaldo Irlands in Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2007 bei -6,51 Prozent, 2025 waren es +8,19 Prozent. Die Leistungsbilanz Spaniens lag 2007 bei -9,35 Prozent und 2025 bei +2,89 Prozent. Portugal entwickelte sich ähnlich: 2007 lag die Leistungsbilanz bei -9,62 Prozent des BIP, 2025 immerhin bei +1,24 Prozent. Italien war 2007 mit -1,36 Prozent ebenfalls defizitär. 2025 lag ein Überschuss von 1,2 Prozent vor. Das Defizit Griechenlands schrumpfte massiv: von -14,12 Prozent im Jahr 2007 auf -5,68 Prozent im Jahr 2025. Frankreichs Saldo blieb dagegen leicht negativ: Im Jahr 2007 lag es bei -0,10 Prozent. 2025 lag es bei -0,44 Prozent.



Frankreichs großer inländischer Sparpool mache eine Finanzierungskrise laut DWS-Einschätzung jedoch unwahrscheinlich. Politische Entwicklungen bleiben ein Risiko. Der Euroraum verfügt zudem über stärkere Schutzmechanismen. Auch die Europäische Zentralbank kann auf mehr Instrumente zurückgreifen als während der früheren Krise.



"Auch wenn Frankreichs fiskalische Probleme ungelöst bleiben, erwarten wir keine neue Eurokrise", erklärte Johannes Müller, Leiter Research der DWS.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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