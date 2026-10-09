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    AKTIE IM FOKUS

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    Evonik profitiert weiter von Übernahmespekulationen

    Für Sie zusammengefasst
    • Evonik-Aktie steigt wegen möglicher BASF-Übernahme
    • BASF-Aufsichtsrat und RAG-Stiftung beraten am Freitag
    • Für Zustimmung gilt ein höheres Angebot als denkbar
    AKTIE IM FOKUS - Evonik profitiert weiter von Übernahmespekulationen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Übernahmefantasie hat den Aktienkurs des Spezialchemiekonzerns Evonik am Freitag weiter nach oben getrieben. So könnten vor dem Wochenende Weichenstellungen in puncto der Bestrebungen der BASF anstehen, den MDax-Konzern zu kaufen. Mit bis zu 21,54 Euro erreichten die Evonik-Papiere den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2025. Zuletzt stiegen sie noch um knapp eineinhalb Prozent auf 21,28 Euro. Die BASF-Anteilsscheine notierten mit 51,52 Euro rund ein halbes Prozent im Minus.

    Laut einer Sprecherin der RAG-Stiftung, der mit 43 Prozent größten Evonik-Anteilseignerin, tagt das Kuratorium der Stiftung an diesem Freitag. Zudem berichtete die "Rheinische Post" unter Berufung auf Branchenkreise, dass ebenfalls am heutigen Freitag der BASF-Aufsichtsrat beraten wird.

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    Erst vor rund zwei Wochen hatten die beteiligten Unternehmen sowie die RAG-Stiftung als größte Evonik-Anteilseignerin bekannt gemacht, dass es ein Angebot der BASF für den Spezialchemiekonzern aus Essen gibt. Laut der "Financial Times" stand ein Angebot in Höhe von 22,15 Euro je Evonik-Aktie im Raum. Vor ersten Berichten über die Pläne der BASF hatten die Evonik-Aktien gut 18 Euro gekostet, aktuell notieren sie etwas über 21 Euro.

    Europäische Chemieunternehmen profitieren aktuell zwar ein Stück weit von einer Sonderkonjunktur durch die teilweise Sperrung der Straße von Hormus infolge des Krieges zwischen den USA und dem Iran. Die Sperrung der wichtigen Seefahrtroute führte zu Ölengpässen vor allem in Asien, was der dort ansässigen Konkurrenz europäischer Chemiekonzerne schwer zu schaffen machte und teils immer noch macht. Gleichzeitig steckt die europäische Chemieindustrie aber schon länger in der Krise, die Konkurrenz aus Asien wächst. Viele Konzerne bauen um und streichen Stellen, so auch BASF und Evonik. Daher ist eine mögliche Übernahme auch ein politisch aufgeladenes Thema.

    So hatte vor wenigen Tagen die oppositionelle SPD eine Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen an Evonik vorgeschlagen. Die Landesregierung solle prüfen, ob das Land selbst als Gesellschafterin aktiv werde, "und somit RAG-Stiftung und Land NRW über 50 Prozent plus X am Konzern verfügen", heißt es in einem Antrag der SPD-Landtagsfraktion.

    Abseits von politischen Gedankenspielen hätte eine Übernahme von Evonik durch den Dax-Konzern BASF für die RAG-Stiftung durchaus positive Aspekte. Zu diesem Schluss kommt Dirk Sammüller von Greiff Capital und Fondsberater des Greiff Special Opportunities. Wichtig für die RAG-Stiftung sind vor allem beständige Dividendenzuflüsse, denn sie muss die Ewigkeitslasten des deutschen Steinkohlebergbaus tragen.

    Durch eine Einigung mit der BASF könne die RAG-Stiftung zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, so Sammüller. Sie würde die ohnehin geplante Anteilsverringerung an Evonik erheblich vorantreiben und wäre zugleich an einem neuen Chemieriesen beteiligt. Dafür muss allerdings der Preis stimmen. "Eine Nachbesserung in Richtung 23 bis 25 Euro wäre der naheliegende nächste Schritt." Analyst Sebastian Bray von der Privatbank Berenberg hält sogar eine Offerte von 24 bis 25 Euro für denkbar./mis/men/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

    Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 51,63 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -34,02 %/+3,68 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um BASFs mögliche Evonik-Übernahme: Die abgelehnte Offerte von 22 Euro je Aktie entspricht rund 10 Mrd. Euro; über einen höheren Preis, Synergien und Finanzierbarkeit wird spekuliert. BASF fiel nach Bekanntwerden, Evonik sprang an und zeigt laut Charttechnik einen Aufwärtstrend. Zudem wird die strategische Verschiebung zu Spezialprodukten und emissionsärmeren Technologien thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BASF eingestellt.

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