Umsätze asiatischer Shoppingplattformen brechen ein
- Asiatische Plattformen setzten 35,5 Prozent weniger um
- Ihr Marktanteil sank von 5,3 auf 3,1 Prozent
- Deutschlands Onlinehandel wuchs nur noch um 2,9 Prozent
BERLIN (dpa-AFX) - Die asiatischen Plattformen Shein, Temu und AliExpress haben im dritten Quartal in Deutschland deutlich weniger umgesetzt. Die Erlöse gingen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35,5 Prozent auf 566 Millionen Euro zurück, wie der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) mitteilte. Das rasante Wachstum von Temu und Shein sei ins Stocken geraten, sagte Hauptgeschäftsführerin Alien Mulyk.
Als Grund für die schlechtere Entwicklung nannte sie die Verteuerung von Kleinsendungen aus Drittstaaten. "Den margenschwachen Niedrigpreisprodukten aus Asien setzen die höheren Abgaben deutlich zu", sagte Mulyk. Der Marktanteil der drei größten asiatischen Plattformen im deutschen Onlinehandel ist den Angaben zufolge auf 3,1 Prozent gesunken, nachdem er zuvor stark gestiegen war und einen Rekordwert erreicht hatte. Im zweiten Quartal hatte der Marktanteil noch 5,3 Prozent betragen.
Onlinehandel verliert an Tempo
Die Zollfreigrenze von 150 Euro für Warensendungen aus Nicht-EU-Staaten ist im Juli weggefallen. Seitdem ist jede Sendung aus Drittstaaten zollpflichtig. Für Kleinsendungen bis 150 Euro ist pro Warengruppe eine Pauschale von drei Euro fällig. Ab November gilt zudem eine Bearbeitungsgebühr von 2 Euro. Mit den Maßnahmen möchte die Politik die Einfuhr großer Mengen billiger Waren aus Drittstaaten in den europäischen Markt eindämmen.
Dem BEVH geht dies dennoch nicht weit genug. "Um für fairen Wettbewerb zu sorgen, muss die EU die Marktüberwachungsbehörden stärken und bestehendes Recht durchsetzen", so Mulyk.
Der Onlinehandel in Deutschland verlor im dritten Quartal insgesamt an Schwung. Die Umsätze lagen 2,9 Prozent über dem Vorjahresquartal. Die Inflation ist dabei nicht berücksichtigt. Zwischen April und Juni war der Markt noch um gut 5 Prozent gewachsen. Als Ursache nannte der Verband eine schlechtere Konsumstimmung./cr/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 228,8 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +33,89 %/+60,23 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Chartanalyse
https://www.marketbeat.com/articles/amazons-8-billion-generac-deal-shows-ais-new-power-bottleneck/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=emailedarticle
Ray Dalio mag recht haben, dass die investierten Summen zu groß sind. Er mag auch recht haben, dass Nvidia beim Platzen der Blase massiv unter Druck geraten könnte.
Ehrlich gesagt sehe ich jedoch nur wenige Probleme für Microsoft, Alphabet oder auch Amazon. Warum? Weil diese Unternehmen auch unabhängig von KI enorme Gewinne erwirtschaften und selbst ohne weitere Investitionen weiterhin massive positive Cashflows erzielen würden.
In dem Moment, in dem die Investitionen in KI-Rechenzentren reduziert oder sogar gestoppt werden, würden die Cashflows förmlich explodieren. Dann würde man erst erkennen, wie niedrig die Bewertung dieser Unternehmen tatsächlich ist. Die Folge könnten massiv steigende Aktienkurse sein.
Natürlich ist das investierte Kapital bereits gebunden und wird in den kommenden Jahren schrittweise abgeschrieben. Dem stehen jedoch auch erhebliche Umsätze aus den Rechenzentren gegenüber.
Einen Aspekt sehe ich allerdings kritisch: Sollte ein großes Unternehmen wie Anthropic oder OpenAI insolvent werden, könnten folgende Effekte eintreten:
- Auf der einen Seite würde ein erheblicher Teil der Kundennachfrage wegfallen, den diese Unternehmen heute erzeugen.
- Auf der anderen Seite halten die Hyperscaler beträchtliche Beteiligungen an diesen KI-Unternehmen. Diese Beteiligungen müssten dann abgeschrieben oder zumindest deutlich im Wert reduziert werden.
Was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Ich selbst bleibe definitiv in Amazon, Alphabet und Microsoft investiert. In OpenAI, Anthropic oder auch Nvidia würde ich hingegen keinen Cent investieren. Aber das ist lediglich mein persönlicher Ansatz.