AKTIE IM FOKUS/Hohes Ziel und Kaufempfehlung
UBS stoppt Talfahrt von Salzgitter
- UBS hebt Salzgitter-Kursziel von 56 auf 71 Euro
- Aktien steigen um über elf Prozent auf fast 49 Euro
- UBS stuft Salzgitter wegen EU-Stahlpreisen auf Buy
FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einer deutlichen Kurszielanhebung für Salzgitter hat die Schweizer Großbank UBS den Papieren des Stahlherstellers am Freitag zu einem prozentual zweistelligen Kurssprung verholfen. An der MDax-Spitze verzeichneten die Titel am Vormittag ein Plus von mehr als 11 Prozent auf fast 49 Euro. Mit seinem von 56 auf 71 Euro erhöhten Kursziel liegt Analyst Andrew Jones noch deutlich darüber.
Die Salzgitter-Anteile nähern sich nun der 200-Tage-Linie, die als längerfristiger Trendindikator viel beachtet wird und aktuell etwas über 50 Euro verläuft. Ihren Anfang September eingeleiteten Abwärtstrend könnten sie nun brechen.
Salzgitter dürfte von steigenden Stahlpreisen in der EU stärker profitieren als andere europäische Stahlhersteller, schrieb Jones in seiner Neubewertung vom Donnerstagabend. Die Salzgitter-Papiere sind aus diesem Grund sein "Top Pick" im Sektor.
Die Einstufung hob Jones von "Neutral" auf "Buy". Mit Portfolio-Veränderungen rechnet der Experte zwar eher nicht. Er ist aber der Ansicht, dass die Veräußerung eines Teils der Aurubis -Beteiligung oder von KHS erheblichen Wert freisetzen könnte./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 158,7 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Aurubis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 186,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 212,00EUR was eine Bandbreite von +0,31 %/+32,92 % bedeutet.
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das hattest du auch schon mal in den raum geworfen, dass deutschland bald kein gas mehr hätte und es zu produtktiosstopps kommen könnte. ich war damals dagegen. das sehe ich heute genauso. es werden gerüchte, angstszenarien in den ring gewofen und schon sacken die kurse ab, um durch leerverkäufe den schnellen euro machen zu können.
Vorläufige Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2026 und Erhöhung der Jahresprognose
- einen Umsatz von rund 10,0 Mrd. € (zuvor: rund 9,5 Mrd. €),
- ein EBITDA VX zwischen 725 Mio. € und 825 Mio. € (zuvor: zwischen 625 Mio. € und 725 Mio. €),
- ein EBT VX zwischen 325 Mio. € und 425 Mio. € (zuvor: zwischen 200 Mio. € und 300 Mio. €) sowie
- eine leicht über dem Vorjahresniveau liegende Rendite auf das eingesetzte Kapital VX (ROCE VX; zuvor: leicht über dem Vorjahresniveau).