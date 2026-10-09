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    AKTIE IM FOKUS/Hohes Ziel und Kaufempfehlung

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    UBS stoppt Talfahrt von Salzgitter

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt Salzgitter-Kursziel von 56 auf 71 Euro
    • Aktien steigen um über elf Prozent auf fast 49 Euro
    • UBS stuft Salzgitter wegen EU-Stahlpreisen auf Buy
    AKTIE IM FOKUS/Hohes Ziel und Kaufempfehlung - UBS stoppt Talfahrt von Salzgitter
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einer deutlichen Kurszielanhebung für Salzgitter hat die Schweizer Großbank UBS den Papieren des Stahlherstellers am Freitag zu einem prozentual zweistelligen Kurssprung verholfen. An der MDax-Spitze verzeichneten die Titel am Vormittag ein Plus von mehr als 11 Prozent auf fast 49 Euro. Mit seinem von 56 auf 71 Euro erhöhten Kursziel liegt Analyst Andrew Jones noch deutlich darüber.

    Die Salzgitter-Anteile nähern sich nun der 200-Tage-Linie, die als längerfristiger Trendindikator viel beachtet wird und aktuell etwas über 50 Euro verläuft. Ihren Anfang September eingeleiteten Abwärtstrend könnten sie nun brechen.

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    Salzgitter dürfte von steigenden Stahlpreisen in der EU stärker profitieren als andere europäische Stahlhersteller, schrieb Jones in seiner Neubewertung vom Donnerstagabend. Die Salzgitter-Papiere sind aus diesem Grund sein "Top Pick" im Sektor.

    Die Einstufung hob Jones von "Neutral" auf "Buy". Mit Portfolio-Veränderungen rechnet der Experte zwar eher nicht. Er ist aber der Ansicht, dass die Veräußerung eines Teils der Aurubis -Beteiligung oder von KHS erheblichen Wert freisetzen könnte./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 158,7 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Aurubis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 186,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 212,00EUR was eine Bandbreite von +0,31 %/+32,92 % bedeutet.





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