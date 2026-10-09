JEFFERIES stuft Safran auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Das dritte Quartal des Technologieunternehmens sollte von einer soliden Entwicklung im Servicebereich geprägt gewesen sein, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Prognosen des Konzerns könnten leicht steigen./rob/mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 316,1EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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