NVIDIA Aktie legt zu - 09.10.2026

Mit einer Performance von +1,63 % konnte die NVIDIA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die NVIDIA Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -3,06 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 208,95€. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der NVIDIA Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +16,81 %.

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Auf Wochensicht steht bei der NVIDIA Aktie damit ein Gewinn von +1,48 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,34 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +30,43 % gewonnen.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,48 % 1 Monat +7,34 % 3 Monate +16,81 % 1 Jahr +27,08 %

? wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 09.10.2026, 11:21 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidias Kursrichtung, mögliche weitere Rückgänge und Erwartungen an Kurse von 250 Euro. Diskutiert werden Short-Positionen, eine mögliche Überbewertung und der RSI, der laut einem Beitrag aktuell bei 54,4 liegt und keine Überkauftheit signalisiert. Weitere Themen sind steigende Zinsen als Belastung, ein Bericht über Musks geplanten Kauf von Nvidia-KI-Chips für 40 Mrd. Dollar sowie Risiken durch Chipschmuggel nach China und Exportkontrollen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,05 Bil. € wert.

Neue Umsatzangaben von OpenAI setzen KI-Aktien unter Druck. Der ChatGPT-Entwickler wächst weiterhin kräftig. Warum dennoch 50 statt 68 Milliarden US-Dollar im Raum stehen. OpenAI hat seinen Investoren für Ende September einen annualisierten Umsatz …

OpenAI wächst offenbar langsamer als gedacht. Der ChatGPT-Entwickler meldet rund 50 Milliarden US-Dollar annualisierten Umsatz, was unter den bisher genannten 68 Milliarden ist. Eine neue Berechnungsweise sei der Grund.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,52 %. Intel notiert im Plus, mit +1,52 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,79 %. Broadcom legt um +1,90 % zu

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Ob sich ein Einstieg bei der NVIDIA Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur NVIDIA Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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