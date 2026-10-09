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    Besonders beachtet!

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    NVIDIA Aktie legt zu - 09.10.2026

    Am 09.10.2026 ist die NVIDIA Aktie, bisher, um +1,63 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Besonders beachtet! - NVIDIA Aktie legt zu - 09.10.2026
    Foto: BINGJHEN - stock.adobe.com

    NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

    NVIDIA Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 09.10.2026

    Mit einer Performance von +1,63 % konnte die NVIDIA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die NVIDIA Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -3,06 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 208,95. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

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    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der NVIDIA Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +16,81 %.

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    Auf Wochensicht steht bei der NVIDIA Aktie damit ein Gewinn von +1,48 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,34 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +30,43 % gewonnen.

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,48 %
    1 Monat +7,34 %
    3 Monate +16,81 %
    1 Jahr +27,08 %
    Stand: 09.10.2026, 11:21 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidias Kursrichtung, mögliche weitere Rückgänge und Erwartungen an Kurse von 250 Euro. Diskutiert werden Short-Positionen, eine mögliche Überbewertung und der RSI, der laut einem Beitrag aktuell bei 54,4 liegt und keine Überkauftheit signalisiert. Weitere Themen sind steigende Zinsen als Belastung, ein Bericht über Musks geplanten Kauf von Nvidia-KI-Chips für 40 Mrd. Dollar sowie Risiken durch Chipschmuggel nach China und Exportkontrollen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,05 Bil. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

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    NVIDIA Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der NVIDIA Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur NVIDIA Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    NVIDIA

    +1,58 %
    +1,48 %
    +7,34 %
    +16,81 %
    +27,08 %
    +391,65 %
    +1.058,17 %
    +13.808,85 %
    +1.491.685,71 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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