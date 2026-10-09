🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Deutsche Börse-News

    293 Aufrufe 293 0 Kommentare 0 Kommentare

    ''Viel KI, aber auch deutsche Aktien''

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Aktien sowie Infineon und Rheinmetall gefragt
    • Gold, Öl und Bitcoin wieder stärker im Blick
    • Anleihen wegen stärkerer Marktbewegungen im Fokus
    Deutsche Börse-News - ''Viel KI, aber auch deutsche Aktien''
    Foto: adobe.stock.com

    FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Nvidia, Micron, AMD - auch im Zertifikatehandel geht es ganz viel um KI. Doch auch auf deutsche Aktien wie Infineon und Rheinmetall wird viel gesetzt. Ebenfalls Thema: Gold und Öl, und neuerdings auch wieder der Bitcoin.

    9. Oktober 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Die KI-Skepsis scheint wie weggeblasen, KI-Schwergewicht Nvidia und auch Nasdaq und S&P 500 haben diese Woche neue Hochs erreicht. Das macht sich auch im Zertifikatehandel bemerkbar. "Anleger blicken vor allem auf Aktien und KI-Werte", berichtet Peter Bösenberg von der Société Générale. Auch bei der ICF Bank spielen Tech-Werte eine große Rolle, wie Markus Königer berichtet. Simon Görich von der Baader Bank meldet ebenfalls viel Interesse an Tech-Werten - und am DAX.

    Der DAX ist, wie immer, Schwerpunkt bei den Basiswerten. Bei der Société Générale machen Zertifikate darauf rund 30 Prozent der Umsätze aus, auf den Nasdaq weitere 5 bis 10 Prozent. "Es gibt Positionierung auf steigende und fallende Kurse", erläutert Bösenberg. Auch bei der ICF stehen DAX und Nasdaq ganz oben. Die ICF-Kundschaft setzt häufiger auf einen fallenden als auf einen steigenden Nasdaq, wie Königer berichtet, etwa mit Open-End-Knock-Out-Puts auf den Nasdaq 100 (DE000HM9NLJ8).

    Viel Zuversicht bezüglich Nvidia & Co

    Meist gehandelte Einzelwerte bei der Société Générale sind KI-Aktien, speziell Nvidia, Micron und AMD. "80 bis 90 Prozent sind Long-Positionierungen", meldet Bösenberg. Gut an kämen beispielsweise Open-End-Knock-Out-Calls auf Micron (DE000FC78BV0) und Call-Optionsscheine auf AMD (DE000FG16JB6). Beliebteste Einzelprodukte bei der ICF sind Zertifikate auf Apple, Tesla, Netflix und AMD. Von den Underlyings her dominieren aber deutsche Aktien, konkret Siemens Energy, Infineon, Rheinmetall und SAP, wie Königer feststellt. Auf Siemens Energy wird zum Beispiel mit Discount-Zertifikaten (DE000DU427R1) gesetzt, in Sachen Infineon hat ein Faktor-Long-Optionsschein mit Faktor 8 die Nase vorn (DE000PM7AMM1).

    Gold und Öl: "Auf steigende und fallende Preise gesetzt"

    Auch Zertifikate auf Rohstoffe bleiben beliebt, speziell auf Gold und Öl. Gold wird am Donnerstagmorgen zu 4.125 US-Dollar die Feinunze gehandelt, nach Preisen zwischen knapp 4.000 und über 5.570 US-Dollar dieses Jahr. Das Barrel der Nordseesorte Brent kostet aktuell 103 US-Dollar, nach Preisen zwischen 61 und 119 US-Dollar.

    "Es wurden wieder vermehrt Produkte auf Gold gehandelt", berichtet Baader Bank-Händler Görich. Bösenberg meldet Positionierungen in beide Richtungen. Hohe Umsätze gibt es etwa in Open-End-Knock-Out-Calls mit Knock-Out-Schwelle von 4.056 US-Dollar (DE000FC964P7), bei der ICF mit Knock-Out-Schwelle von 4.141 US-Dollar (). Was Öl angeht, ist bei der Société Générale viel los in Discount-Zertifikaten auf Brent (DE000FA88NN5). Königer sieht viel Interesse an Mini-Future-Puts auf Brent Crude (DE000PK8UNQ8).

    Bitcoin wieder im Blick

    Einiges an Bewegung gab es zuletzt in den Kryptowährungen. Der Bitcoin - in den Sommermonaten noch bei rund 63.000 US-Dollar - war im August deutlich gestiegen und wird aktuell zu knapp 83.000 US-Dollar gehandelt. Bösenberg zufolge hat sich der Handel mit entsprechenden Zertifikaten dadurch deutlich belebt, etwa mit Mini-Future-Calls auf Bitcoin (DE000FC852V2) und Ethereum (DE000FG17TE7). Bei der ICF ist hingegen nicht viel los. "Die Euphorie ist weg, Kryptos spielen bei uns kaum eine Rolle", stellt Königer fest.

    Setzen auf "spürbar mehr Bewegung an Anleihemärkten"

    Anleihen sind zunehmend Thema, wie Bösenberg ergänzt. "Steigende Renditen in Europa und den USA, neue Impulse durch Konjunkturdaten sowie die Erwartungen an die weitere Geldpolitik von EZB und Fed sorgen für spürbar mehr Bewegung an den Anleihemärkten", erklärt er. Besonders Futures auf deutsche Bundesanleihen, italienische BTPs und französische OATs stünden im Fokus. Zwei Beispiele: Knock-Out-Puts auf den Euro-Bund-Future (DE000FG35S30) sowie Faktor-Short-Optionsscheine auf den Euro-OAT-Future mit Hebel 2 (DE000SB3CPB2).

    Von Anna-Maria Borse, 9. Oktober 2026, Deutsche Börse AG

    (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Börse-News ''Viel KI, aber auch deutsche Aktien'' Nvidia, Micron, AMD - auch im Zertifikatehandel geht es ganz viel um KI. Doch auch auf deutsche Aktien wie Infineon und Rheinmetall wird viel gesetzt. Ebenfalls Thema: Gold und Öl, und neuerdings auch wieder der Bitcoin. 9. Oktober 2026. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     