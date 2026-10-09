Osteuropa wird mit neuen Mega-Gasrouten von russischem Gas unabhängig gemacht

Am 7. Oktober bekräftigten US-Außenminister Marco Rubio und sein griechischer Amtskollege George Gerapetritis in Athen ihre enge Energiepartnerschaft. Im Mittelpunkt steht der sogenannte Vertical Gas Corridor, der Vertikale Gaskorridor. Gerapetritis bezeichnete ihn als Rückgrat für den Transport amerikanischen Flüssigerdgases (LNG) nach Mittel- und Osteuropa.

Während die Europäische Union insgesamt ihre Abhängigkeit von russischem Erdgas drastisch reduziert hat, sind zwei Mitgliedstaaten noch immer besonders stark auf Lieferungen aus Moskau angewiesen. In Ungarn stammten 2025 nach Angaben der EU-Kommission 74 Prozent der Gasimporte aus Russland, in der Slowakei waren es mehr als 50 Prozent. Ein milliardenschwerer Umbau der europäischen Gasinfrastruktur soll das ändern. Flüssigerdgas aus den USA und anderen Ländern soll künftig verstärkt über Griechenland und Kroatien nach Mittel- und Osteuropa gelangen.

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Bereits im Juli verständigten sich beteiligte Gasnetzbetreiber wie Transgaz aus Rumänien, MOL aus Ungarn sowie Snam (Italien), Enagás (Spanien) und Fluxys (Belgien) über weitere Ausbauschritte, Anfang September folgte eine Vereinbarung zur Einbindung Serbiens und Nordmazedoniens. Griechenland soll sich damit zu einem zentralen Eingangstor für Erdgaslieferungen nach Südosteuropa entwickeln.

Route eins: Von Griechenland nach Norden

Ausgangspunkt sind die griechischen LNG-Terminals Revithoussa und Alexandroupolis. Dort wird per Schiff angeliefertes Flüssigerdgas wieder in seinen gasförmigen Zustand versetzt und in das europäische Pipelinenetz eingespeist. Über Bulgarien und Rumänien soll es anschließend weiter nach Moldau und in die Ukraine gelangen. Auch Ungarn und andere mitteleuropäische Staaten können über Verbindungen zum regionalen Gasnetz profitieren.

Für den Vertikalen Gaskorridor wird langfristig eine Transportleistung in der Größenordnung von 10 Milliarden Kubikmetern jährlich angestrebt. Bulgarien baut dafür unter anderem seine Leitungen zu Griechenland und Rumänien aus. Die Kapazität an der Grenze zu Rumänien soll sich nach Angaben des Netzbetreibers Bulgartransgaz im Laufe des Jahres 2027 annähernd verdoppeln.

Route zwei: Eine alte Pipeline bekommt eine neue Richtung

Eine besondere Rolle spielt die Trans-Balkan-Pipeline. Über sie wurde jahrzehntelang russisches Erdgas von der Ukraine über Moldau, Rumänien und Bulgarien weiter Richtung Türkei transportiert. Nun soll die bestehende Infrastruktur verstärkt in umgekehrter Richtung genutzt werden.

Nach Berechnungen der EU-Kommission könnte die Route nach Abschluss der notwendigen Arbeiten jährlich bis zu 9,2 Milliarden Kubikmeter von Bulgarien nach Rumänien und bis zu 7,3 Milliarden Kubikmeter weiter Richtung Ukraine transportieren. Statt über Tausende Kilometer neue Leitungen zu errichten, können also große Teile des vorhandenen Netzes weitergenutzt werden. Allerdings ist die Trans-Balkan-Route Bestandteil des größeren Vertikalen Gaskorridors. Ihre Kapazitäten dürfen deshalb nicht einfach zu dessen Ausbauzielen addiert werden.

Route drei: Kroatien öffnet das Tor zur Adria

Eine weitere wichtige Alternative entsteht an der kroatischen Adriaküste. Auf der Insel Krk wurde die Kapazität des LNG-Terminals bereits von 3,9 auf 6,1 Milliarden Kubikmeter jährlich erhöht. Damit zusätzliche Gasmengen auch die Nachbarländer erreichen, investiert Kroatien in neue Leitungen im Landesinneren. Allein für vier Pipelineabschnitte mit insgesamt 216 Kilometern Länge wurden Investitionen von mehr als 530 Millionen Euro vorgesehen.

Die Transportkapazität Richtung Ungarn soll von bislang rund 1,7 auf bis zu 3,5 Milliarden Kubikmeter jährlich steigen. Für Slowenien sind etwa 1,5 Milliarden Kubikmeter vorgesehen. Am 30. Juli vereinbarten die kroatischen und ungarischen Netzbetreiber zudem, die Kapazitäten an ihrer gemeinsamen Grenze weiter auszubauen. Für Ungarn eröffnet sich dadurch eine zusätzliche Möglichkeit, Erdgas unabhängig von russischen Lieferverträgen zu beziehen.

Reichen die neuen Kapazitäten aus?

Ungarn und die Slowakei verbrauchten zuletzt zusammen rund 13 Milliarden Kubikmeter Erdgas jährlich. Ersetzt werden müsste allerdings nur der bislang aus Russland bezogene Anteil. Die Ausbauziele des Vertikalen Gaskorridors von rund zehn Milliarden Kubikmetern und die LNG-Kapazität Kroatiens von 6,1 Milliarden Kubikmetern zeigen, dass ausreichende Alternativen grundsätzlich geschaffen werden können. Hinzu kommen bereits bestehende Bezugswege über andere europäische Nachbarländer.

Die größte Herausforderung liegt in der Verbindung der einzelnen nationalen Gasnetze. Pipelines müssen für Transporte in beide Richtungen ausgelegt sein, zusätzliche Verdichterstationen entstehen und Grenzübergänge ausreichend Kapazität bieten. Auch unterschiedliche technische Vorschriften müssen angeglichen werden. Hinzu kommt der Zeitfaktor. Während Kroatiens LNG-Terminal bereits erweitert wurde, befinden sich wichtige Transportleitungen noch im Ausbau. In Bulgarien sind weitere Kapazitätserhöhungen für 2027 vorgesehen. Der politische Rahmen steht dagegen fest: Die EU hat den schrittweisen Ausstieg aus russischen Gasimporten bis spätestens Ende 2027 rechtlich verankert.

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Europas neue Gasrouten könnten die verbliebene Abhängigkeit Ungarns und der Slowakei von Russland langfristig beseitigen. Die dafür benötigten Gasmengen erscheinen grundsätzlich erreichbar. Entscheidend wird sein, ob die geplanten Leitungen rechtzeitig fertiggestellt werden und das Gas anschließend auch zuverlässig bis zu den Verbrauchern gelangt. Der Umbau hat bereits begonnen und die Pläne klingen vielversprechend, abgeschlossen ist er noch lange nicht.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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