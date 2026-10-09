RBC stuft ABB LTD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB vor Quartalszahlen von 83 auf 82 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz wahrscheinlich fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei ABB sei die Nachfrage im Segment Gleichstromtechnik stark./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 84,40EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.





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