Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte

Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,37 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +111,47 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 8,14 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von -66,14 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +4,37 % Dividendenrendite bietet Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +111,47 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,37 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 8,14. Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme weist eine Marktkapitalisierung von 8,74 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,37 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Piraeus Financial Holdings S.A. ist eine führende griechische Bankengruppe, die umfassende Finanzdienstleistungen wie Kredite, Einlagen und Investmentbanking anbietet. Sie hat eine starke Marktstellung in Griechenland und konkurriert mit National Bank of Greece, Alpha Bank und Eurobank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind ein starkes Filialnetz und innovative digitale Lösungen.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +111,47 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.10.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,23 % im Plus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,37 %, eine Investition von etwa 274.600€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 0,400000 +33,93 % +4,37 % 2025 0,298670 +372,88 % +5,13 % 2024 0,063160 +215,80 % +1,72 % 2022 0,02 0,00 % +1,61 %

Warum Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +4,37 %

Stetiges Dividendenwachstum: +111,47 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 8,14

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 22.884 € 3.000 € 68.650 € 6.000 € 137.300 € 12.000 € 274.600 €

Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,16 % 1 Monat -0,46 % 3 Monate +1,02 % 1 Jahr +84,77 %

Informationen zur Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme Aktie

Es gibt 1 Mrd. Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,74 Mrd. € wert.

Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme Aktie jetzt kaufen?

Ob die Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.